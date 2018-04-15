去年發電「火力全開」 核電再生能源占比雙降

2018-04-15 18:11 中央社 台北15日電



根據台電資料，去年全年發電量達2310.8億度，其中火力占比達82.6%，核能占比則跌破1成至9.3%，再生能源由前年的5.1%降至4.9。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年全年發電量創新高，核電與再生能源發電占比卻雙雙下降，顯示台灣供電「火力全開」，台電表示，再生能源占比下降主要受水情影響，隨著太陽光電及離岸風電發展，可望改善再生能源穩定度。

根據台電資料，去年全年發電量達2310.8億度，其中火力占比達82.6%，核能占比則跌破1成至9.3%，再生能源由前年的5.1%降至4.9%。

觀察台電歷年淨發購電量，隨著民國105年下半年全球景氣復甦開始顯著成長，較104年成長3%，106年又較105年成長2%。而去年核能發電量為215.6億度，較前年減少89億度，發電占比是三座核電廠興建以來，首度跌破1成。

台電說明，國內現有3座核電廠6部機組中，只有核二1號機及核三兩部機組在運作，核二2號機雖在上月再起動，但隨即又發生跳機事件，需重新經原能會審查，歸隊時間未定。核二2號機往年全年發電量為75億度，但因再起動時間未定，無法預估今年可馳援電量，供電缺口只能由火力機組補上。

台電自有火力發電量去年為1503億度，民營火力發電量則為404億度，總計1907億度，比前年多發162億度電。

再生能源發電占比則不增反降，從前年的5.1%降至4.9%，台電表示，目前再生能源中，水力發電占大宗，受到去年水情影響，導致再生能源占比下降；但因目前政府積極推動太陽能及風力發電，水力部分則以小型水力為主，隨著再生能源中各項占比改變，預期未來受水情影響程度會下降。

根據能源局資料，太陽光電裝置容量至去年底累積達1.767GW，年度發電量約為16.9億度，今年預估再新增1GW。