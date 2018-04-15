親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

孝子里長為重病母親背媽祖徒步環島 抵奉天宮跪拜祈願

去年發電「火力全開」 核電再生能源占比雙降

2018-04-15 18:11中央社 台北15日電

根據台電資料，去年全年發電量達2310.8億度，其中火力占比達82.6%，核能占...
根據台電資料，去年全年發電量達2310.8億度，其中火力占比達82.6%，核能占比則跌破1成至9.3%，再生能源由前年的5.1%降至4.9。 圖／聯合報系資料照片
分享

去年全年發電量創新高，核電與再生能源發電占比卻雙雙下降，顯示台灣供電「火力全開」，台電表示，再生能源占比下降主要受水情影響，隨著太陽光電及離岸風電發展，可望改善再生能源穩定度。

根據台電資料，去年全年發電量達2310.8億度，其中火力占比達82.6%，核能占比則跌破1成至9.3%，再生能源由前年的5.1%降至4.9%。

觀察台電歷年淨發購電量，隨著民國105年下半年全球景氣復甦開始顯著成長，較104年成長3%，106年又較105年成長2%。而去年核能發電量為215.6億度，較前年減少89億度，發電占比是三座核電廠興建以來，首度跌破1成。

台電說明，國內現有3座核電廠6部機組中，只有核二1號機及核三兩部機組在運作，核二2號機雖在上月再起動，但隨即又發生跳機事件，需重新經原能會審查，歸隊時間未定。核二2號機往年全年發電量為75億度，但因再起動時間未定，無法預估今年可馳援電量，供電缺口只能由火力機組補上。

台電自有火力發電量去年為1503億度，民營火力發電量則為404億度，總計1907億度，比前年多發162億度電。

再生能源發電占比則不增反降，從前年的5.1%降至4.9%，台電表示，目前再生能源中，水力發電占大宗，受到去年水情影響，導致再生能源占比下降；但因目前政府積極推動太陽能及風力發電，水力部分則以小型水力為主，隨著再生能源中各項占比改變，預期未來受水情影響程度會下降。

根據能源局資料，太陽光電裝置容量至去年底累積達1.767GW，年度發電量約為16.9億度，今年預估再新增1GW。

再生能源核電廠太陽光電

相關新聞

用電大戶強制節電5%？ 賴揆：非硬性

2018-04-15 11:42

組自駕車國家隊 國發會出招

2018-04-15 01:39

財經官員：未列入美匯率報告 台灣並非高枕無憂

2018-04-14 23:31

彩券逾期未領獎金 立委提案回歸獎金支出

2018-04-15 16:19

中東情勢緊張 下周油價調漲

2018-04-15 12:24

再生能源憑證 交易冷

2018-04-15 01:39

無人載具條例…自駕車推行關鍵

2018-04-15 01:39

美匯率觀察名單 台灣未入列

2018-04-15 00:57

中經院 18日可能上修經濟成長

2018-04-15 00:47

3月外銷訂單20日公布 恐衰退

2018-04-15 00:47

中東再掀戰火／總統指示政院 穩住股市物價

2018-04-15 00:42

每周一勢／前二月出口東協增2.5％

2018-04-15 00:07

供給少 「再生能源憑證」交易冷清

2018-04-15 00:01

離岸風電第一場遴選 周五決勝日

2018-04-14 23:56

砸9千萬…國發會拚自駕 打造「國家隊」

2018-04-14 23:51

美匯率報告 台灣第2度閃過

2018-04-14 23:31

美式餐飲本土天王 貳樓放棄SOP獲利反增

2018-04-13 09:41

歇腳亭搞定15國地頭蛇 從海外紅回台灣

2018-04-13 09:38

央行解密 台灣為什麼從亞洲四小龍脫隊？

2018-04-12 11:42

林全還沒讓東洋國際化就先被醜化

2018-04-11 16:17

循環經濟／玻璃變身綠建材 身價翻倍

2018-04-10 13:13

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

離岸風電遴選 20日對決

2018-04-15 01:39

富邦證券歡慶30周年系列活動開跑 百萬豪禮大方送

2018-04-09 00:00
看更多

熱門文章

六福皇宮熄燈 北市旅館公會劉季強：三原因壓垮旅館業

2018-04-15 15:12

聯發科新晶片 傳奪OPPO大單

2018-04-15 00:33

中東再掀戰火／總統指示政院 穩住股市物價

2018-04-15 00:42

生技業打世界盃 重磅喜訊將連發

2018-04-15 01:37

豪賭！ 他把旅館開在大學郊區 結果比在市中心還賺

2018-04-15 11:32

離岸風電遴選 20日對決

2018-04-15 01:39

培訓團隊向心力的祕密武器 日月光原來靠這招

2018-04-14 20:10

2.65％美元高利定存 吸睛

2018-04-15 01:35

律師經驗看穿陋習 顧立雄推3大金融改革

2018-04-15 15:04

組自駕車國家隊 國發會出招

2018-04-15 01:39

美匯率報告 台灣第2度閃過

2018-04-14 23:31

美匯率觀察名單 台灣未入列

2018-04-15 00:57

減少血汗物流士 日本大廈宅配箱、智能櫃興起

2018-04-15 11:16

砸9千萬…國發會拚自駕 打造「國家隊」

2018-04-14 23:51

無人服務是王道 台灣掀起智能櫃大戰

2018-04-15 11:02

物聯網進化 人工智慧幫忙

2018-04-15 00:33

中東情勢緊張 下周油價調漲

2018-04-15 12:24

華航攜手法航 16日起直飛巴黎

2018-04-15 00:49

離岸風電第一場遴選 周五決勝日

2018-04-14 23:56

離岸風電商機龐大 中鋼投資34億成立興達海基公司

2018-04-15 16:43

血糖測試…台廠布重兵

2018-04-15 01:37

券商App助攻 股市電子交易比率衝破56%

2018-04-15 00:06

王令麟：東森新連鎖 拚超越外商直銷

2018-04-14 19:02

行動通訊五大趨勢 領風騷

2018-04-15 00:33

啟雲14人菁英團隊 個個臥虎藏龍

2018-04-15 00:05

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

財經觀點／強化把關 洗錢防制衝刺

2018-04-15 00:20

再生能源憑證 交易冷

2018-04-15 01:39

啟雲科技創意讚 3D拍拍 全球爆紅

2018-04-15 00:05

用電大戶強制節電5%？ 賴揆：非硬性

2018-04-15 11:42

顧立雄律師本色 快問快答送年輕人這句話

2018-04-15 15:56

檳榔生意起家 張伯光「時機對了」就出手

2018-04-14 23:51

財經官員：未列入美匯率報告 台灣並非高枕無憂

2018-04-14 23:31

3月外銷訂單20日公布 恐衰退

2018-04-15 00:47

無人載具條例…自駕車推行關鍵

2018-04-15 01:39

匯市最前線／外資匯出 台幣本周偏弱

2018-04-15 00:40

牧德科技愛運動 羽球紅到對岸

2018-04-14 23:53

彩券逾期未領獎金 立委提案回歸獎金支出

2018-04-15 16:19

供給少 「再生能源憑證」交易冷清

2018-04-15 00:01

菲棉蘭佬台灣商會交接 承諾支持新南向

2018-04-14 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top