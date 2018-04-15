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中東情勢緊張 下周油價調漲

2018-04-15 12:24聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中油今天公司表示，依浮動油價機制計算，自明（16）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

中油公司指出，本週原油價位主要受中東地緣政治緊張影響導致市場擔心供貨可能吃緊而呈現大漲走勢。本週調價指標7D3B週均價為每桶68.41美元，較前週65.89美元上漲2.52美元，新台幣兌美元匯率貶值0.087元，國內油價依公式計算漲幅為3.31％，汽、柴油每公升應分別調漲0.6元。

油價中油公司美元匯率

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