離岸風電遴選 20日對決

2018-04-15 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高詩琴 ／台北報導



離岸風電遴選與競價作業，攸關未來20年最高2兆元商機，將於本周五（20日）首先登場。經濟部能源局為杜絕任何可能爭議，這次祭出高規格保密作業，不僅連遴選委員人數至今還未公布，會議室也裝上監視器全天監控，連廠商的簡報順序也抽籤決定。

據能源局規畫，20日將先舉行「109年完工併聯」遴選作業，遴選結果最快將於23日公告。27日、28日則舉行「110年到114年完工併聯」遴選作業，遴選結果將最快將於30日公告。

能源局表示，「109年完工併聯」的遴選作業共有三家廠商角逐，爭取0.5GW容量。落選廠商仍可參加「110年到114年完工併聯」遴選會議，27、28日的遴選作業報告廠商家數最多，也最競爭。

為角逐未來20年上兆元商機，開發商競爭非常激烈。官員透露，在日前抽籤會場上，開發商發問可說是「鉅細靡遺」，連投影機規格、螢幕規格、明亮度等都非常在意，也詢問能否把不同案場報告時間綜合計算。原則上，每個案場說明時間不能超過一小時，簡報時間25分鐘，詢答時間15分鐘。

「我們現在更不可能把遴選委員的人數公布出來，免得大家有太多壓力」。官員說，遴選委員約19到27人，目前各家廠商計畫書都已送到委員家中讓委員審閱，委員們也會簽下保密協定，事後會收回計畫書。只有當天出席委員才有給分資格。

官員表示，也因為開發商競爭激烈，為避免廠商連對「簡報順序」都有意見，日前才邀請所有廠商來抽籤簡報順序，全程還要有政風單位監看。

另外，目前開發商已把文件資料送到能源局，能源局為保管這些攸關到上兆商機文件，對保管文件的會議室也特別安裝監視器，24小時監控。「無論誰進去、做什麼事，都可以隨時掌控地清清楚楚」。