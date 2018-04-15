組自駕車國家隊 國發會出招

2018-04-15 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



政府推自駕車將跨大步，國發會規劃9,000萬元開發「自動駕駛中控系統平台」，預計今年建置完成中控系統平台後，明年可推廣至地方政府試行，以打造出「國家隊」為目標。 路透 分享 facebook 政府推自駕車將跨大步，國發會規劃9,000萬元開發「自動駕駛中控系統平台」，預計今年建置完成中控系統平台後，明年可推廣至地方政府試行，以打造出「國家隊」為目標。

政府5+2創新產業政策中的「亞洲˙矽谷」將自駕車列為重要發展方向，不只將成為5月底第三波智慧城市徵案主要項目，國發會也正研擬「自駕車中控系統平台軟體建置」案，最快6月下旬公開招標。

國發會官員說明，政府在發展自駕車規劃上，決定先從軟體著手，因此第一步是找來合適的開發團隊，建置能夠管理自駕車的中控系統平台軟體。

此案為三年期計畫，國發會說明，今年目標是交由具備研發能量的團隊建置自駕車中控中心管理平台，同時整合車載關鍵感測元件；明年將這套中控中心系統推到各縣市適用，讓全台不同地區都能建立統一標準；第三年則透過累積數據精進整套系統，期許此階段能打造出自駕車「國家隊」。

經濟日報提供 分享 facebook 據了解，國內業者已有相當程度準備，且因標案是軟體性質、並非硬體製造，現階段以軟體、電信、資通訊業者因具備相關技術領域經驗，較有意願投入開發。

我國強調自駕車的應用服務，因此國發會規劃四大使用情境，要求開發團隊優先開發，分別是公車專用道、第一與最後一哩接駁、半封閉園區（科學園區、大學校區等）及偏鄉與農村等。

國發會官員表示，發展自駕車的關鍵是感測路況並做出應變，前提是要有適合場域模擬，從中累積足夠數據才能做分析，因此開發團隊必須先與地方政府、車隊洽簽合作意向書，確保有場域及一定數目車輛願意承接並使用此中控平台，這也會是評選的重要項目。

為讓我國業者在研發中控系統平台過程能更順利，今年也將從美國引進大巴的自駕車原型，並於台南成大建置封閉場域；國發會官員說明，美國自駕車在上路實測部分已累積相當高里程數，台灣可借鏡先進國家經驗，讓研發之路走的更順利。