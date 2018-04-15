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中東再掀戰火／總統指示政院 穩住股市物價

2018-04-15 00:42經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

中東再掀戰火，總統蔡英文昨（14）日特別召開國安高層會議，裁示國防部加強周邊海、空域情勢掌握，行政院協調各部會針對中東安全情勢可能造成的社會、經濟影響，預擬應變措施，維持國內物價與股市穩定。

總統蔡英文。記者楊萬雲／攝影
總統蔡英文。記者楊萬雲／攝影
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針對近期區域及中東安全情勢最新發展，蔡總統昨下午邀集行政院副院長施俊吉及國安部會首長召開國安高層會議，聽取國防、外交與情治部門報告有關解放軍最新動態等區域安全狀況，以及敘利亞化武攻擊平民後，國際社會因應與情勢分析，也與各首長交換意見，了解政府各單位因應各種可能情勢所做的準備。

會中，蔡總統裁示，一是要求國防部對於解放軍動態，應加強周邊海、空域情勢掌握，維持現有戰備，保衛國家領空、領海。

其次、主管機關應即時掌握，即時提供國人正確資訊；第三、針對敘利亞情勢，各相關部門須嚴密掌控，對於敘利亞政權以化武攻擊平民的暴行，我政府基於遵守國際公約禁止使用化學武器，強烈反對並譴責此行為，也支持國際社會採取必要的制裁行動。

蔡總統特別指示，針對周邊與中東安全情勢可能造成的社會及經濟影響，請行政院協調各部會預擬各項應變措施，以維持國內物價與股市穩定。

本次會議歷時約100分鐘，蔡總統、施俊吉及國安會秘書長李大維、國防部部長嚴德發、外交部部長吳釗燮、國安局局長彭勝竹、陸委會主委陳明通等均出席與會。

國安會中東國防部

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