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3月外銷訂單20日公布 恐衰退

2018-04-15 00:47經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

經濟部統計處將於20日公布3月外銷訂單，由於基期較高、部分產業仍處淡季，3月外銷...
經濟部統計處將於20日公布3月外銷訂單，由於基期較高、部分產業仍處淡季，3月外銷訂單金額預估落在390至400億美元，年減2.7%至5.2%。 本報系資料庫
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經濟部統計處將於20日公布3月外銷訂單，由於基期較高、部分產業仍處淡季，3月外銷訂單金額預估落在390至400億美元，年減2.7%至5.2%。

科技業正處於接單淡季，因此不只2月外銷訂單終止連18紅，3月也很可能暫時難回正成長，不過經濟部統計處處長林麗貞表示，全球景氣現正穩步復甦，儘管外銷訂單因為短期因素表現不甚亮眼，但不代表景氣反轉，現在的低檔只是「蟄伏」，可以「靜待春燕」。

2月外銷訂單金額為324.5億美元，受春節因素影響，年減3.8%，也終止連18紅的表現，但1至2月接單金額755.2億美元，仍創下歷年同期新高。

經濟部統計主要訂單來源，今年累計1至2月接自中國大陸及香港、美國、 歐洲的訂單，均為歷年同期新高；顯示在全球穩步復甦情況下，確實有需求增溫的情勢。

經濟部指出，現在部分產業處於淡季，但隨高效能運算、雲端伺服器、物聯網、車聯網等新興應用需求持續擴增，有助於減少資通信產品及電子產品的淡季效應。

此外，受惠於國際原物料價格緩步上揚、塑化產業進入傳統旺季，以及智慧自動化機械需求暢旺，傳統貨品接單持續看好，這些都讓後續出口動能可以更樂觀。

林麗貞也說，雖然經濟部對於3月的外銷訂單的估計比較保守，但從各項數據看來，大環境還是很不錯，尤其全球貿易成長率連續二年超過經濟成長率，這對外貿為主的台灣是一大利多，因此可以推測，景氣好轉的趨勢不會曇花一現，對於今年還是樂觀以待。

經濟日報提供
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