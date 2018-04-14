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王文淵談貿易戰 半導體衝擊大

2018-04-14 01:28經濟日報 記者黃文奇/高雄報導

台塑集團與高雄市政府昨日舉行設立「王永慶王永在昆仲公園」永續營運暨捐贈典禮，出席...
台塑集團與高雄市政府昨日舉行設立「王永慶王永在昆仲公園」永續營運暨捐贈典禮，出席者包括王家第二代王文堯（前排左起）、台塑企業資深副總經理王貴雲、立法院前院長王金平、台塑總裁王文淵、高雄市長陳菊、王永慶三房夫人李寶珠、台塑集團副總裁王瑞華。 台塑/提供
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台塑總裁王文淵昨日（13）日針對「中美貿易戰爭」提出看法，他認為「中國跟美國發生貿易摩擦，多多少少會影響台灣」，尤其是影響出口。「好處大概沒有，壞處多多少少」，對此頗感憂心，希望台灣審慎以對。

台塑集團捐贈高雄廠五筆土地共3,000多平方公尺，給高雄市政府設立「王永慶王永在昆仲公園」，並捐助5億元成立基金會進行公園整修及營運。王文淵與高雄市長陳菊昨日都出席捐贈典禮，宏達電董事長王雪紅也出席力挺。

對於集團擴大投資等議題，王文淵說暫時不方便透露，但被問及中美貿易議題時，原要離開的他，突然停下腳步說「有個想法」，他指中美有摩擦台灣確會受影響，因為台灣貿易出口的主要國家是中國大陸，占比約41%，「這樣大的數字，如中美摩擦就會影響台灣出口」。

若從中美貿易戰看對台灣產業的影響，王文淵指出，如果是純粹以中美貿易戰對台灣的好處、壞處來說，「好處大概沒有，壞處多多少少」。

對於台塑方面，王文淵表示，目前台塑產品大部分產品集中在石化、塑料、纖維等，有些產品從台灣出口到中國大陸，然後加工後再輸到美國去，若美國對化工品加徵關稅，這可能會有一點影響，另外受到影響的應該是半導體產業。

至於中國也對美國化工品加徵25%關稅產品，台塑表示，大陸對自美國進口的台塑PE（聚乙烯）加徵關稅，將使美國出口大陸數量減少，而這將對台塑PE出口中國有利。另外，台塑美國公司PE產品目前並未出口中國大陸，短期對台塑美國公司沒有影響。

在AN（丙烯腈）方面，台塑表示，美國去年出口大陸的AN約6萬噸，而AN在大陸關稅皆為3%，一旦加徵25%關稅，美國出口到大陸的數量將減少，而這也對台塑出口中國有利。

經濟日報提供
經濟日報提供
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台塑集團王文淵

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