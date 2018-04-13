花蓮地震受災不能工作 可申請災防傷病給付

2018-04-13 15:52 中央社 台北13日電



勞保局今天表示，花蓮地震期間有7人申請災害防救法傷病給付，呼籲民眾若因為地震受傷無法工作且未能拿到原有薪資，即可向勞保局申請傷病給付。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞工保險局職業災害給付組長陳慧敏說，為了提供災區勞工及時經濟照顧，災害防救法針對天然災害發生時已參加勞工保險者，在「災區」因天然災害導致傷病不能工作，且未能取得原有薪資，可從治療當天起，向勞保局請領災害防救法傷病給付。

普通災害防救法傷病給付的標準為受災的當月起，前6個月平均月投保薪資的半數；職災災害防救法傷病給付的標準前6個月平均月投保薪資的70%。

陳慧敏表示，像是今年2月6日發生的花蓮地震，包含花蓮市、新城鄉及吉安鄉等，都已經被公告為災區，因此勞保被保險人若是因為地震受傷，導致不能工作且沒有取得原本薪資，都可以向勞保局申請給付。

陳慧敏說，根據統計，截至4月10日，有7件申請案件，其中3件為職災，呼籲受災民眾符合請領資格可以趕快向勞保局申請。

陳慧敏也提醒，災害防救法傷病給付最長可請領6個月，若勞工仍尚未痊癒，仍符合勞保傷病給付的請領要件，還可以繼續申請勞保傷病給付。

另外，勞保局普通事故給付組長黃錦儀說，領取失業給付的勞工以及離職退保時隨同參加健保的家屬，都有相關補助。