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2月總薪資平均8萬6832元 發放年終獎金影響

2018-04-12 18:09中央社 台北12日電

2月全體受僱員工總薪資平均為新台幣8萬6832元，較1月增加46.94%，較去年...
2月全體受僱員工總薪資平均為新台幣8萬6832元，較1月增加46.94%，較去年同月增89.92%。示意圖／聯合報系資料照片
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主計總處公布，2月全體受僱員工總薪資平均為新台幣8萬6832元，較1月增加46.94%，較去年同月增89.92%；2月經常性薪資平均則為4萬483元，月減0.71%，年增2.85%。

主計總處指出，受部分廠商發放年終獎金及績效獎金影響，因此2月本國籍、外國籍的全時及部分工時受僱員工總薪資，較1月及去年同月增加，因去年1月底為農曆春節，廠商年終獎金發放較集中在1月。

薪資年終獎金

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