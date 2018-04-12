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民進黨新竹縣長初選 彭紹瑾：若黨徵召一定參選

2018-04-12 12:18經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

關於民進黨新竹縣長初選，新竹縣北埔鄉客家人的公平會副主委彭紹瑾今（12）日證實：「如果黨徵召我，我一定參選，並馬上辭去職務，全力投入。」

彭紹瑾指出，民進黨在新竹縣長人選方面並無初選制度，沒辦法登記，而是採取徵召方式，但他認為最好是做民調，由人民選擇。

不過，目前彭紹瑾有公職在身，但如果黨徵召他，他明確表態會立馬辭去職務參選。彭紹瑾也表示，關於他目前有公職在身部分，他相信選對會做整體考量。

彭紹瑾說，各黨都有提名機制，候選人接受人民的投票決定，為人民服務，他都予以尊重。

在擔任公平會副主委一職前，彭紹瑾曾任檢察官、大學副教授、4屆立委。

民進黨公平會投票

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