新南向再延伸 貿協下半年全力衝刺非洲

2018-04-12 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



從新南向跨越印度洋，外貿協會協助廠商拓展中東和非洲國家商機，於4月17日舉辦「2018年亞西及非洲潛力市場商機說明會」，針對卡達、以色列與非洲潛力市場的象牙海岸、塞內加爾及坦尚尼亞等五國商機，地點在台北世貿中心一館舉辦，另分別於4月19日在新竹、4月20日在台中、4月25日在台南與4月27日在高雄舉辦，國內五場巡迴商機說明會，歡迎廠商免費報名參加。

貿協表示，卡達為全球最大液化瓦斯出口國，且為世界第九大原油出口國，雖人口不多，但依靠出口石油賺取大量外匯，人均所得高達8萬美元，在世界富有國家中名列前茅，當地消費人口有強大的購買力。

卡達將於2022年舉辦世界杯足球賽，政府正積極投入相關公共建設，包括大眾運輸、體育場館、公路、旅館飯店等，將帶動對建築材料設備需求。

以色列人口僅830萬，因國家政治處境特殊，不僅發展出卓越國防工業，並擴展至生物科技、資通訊、水科技等產業，其先進科技、創新與研發實力已享有創新大國的美譽，也是中東地區最為工業化、高度經濟發展的國家之一。

非洲潛力國家市場象牙海岸、坦尚尼亞及塞內加爾等國經濟成長率高達7%，尤其西非第三大經濟體象牙海岸，近年政治穩定並積極進行基礎建設，擴大內需的動能，同時西非法郎幣值穩定，通貨膨脹極微，這些正面的發展已吸引大量外資湧入，加速經濟成長，對外採購需求顯著擴大。

塞內加爾因政府推動國內經建計劃，該計畫包含國民住宅、加強道路與電力開發等基礎建設，促進國內產業發展，已成為非洲撒哈拉以南第四大經濟活躍的國家。

坦尚尼亞擁有大量的天然資源，但僅限於輕工業消費品和農業生產，惟近年來政府積極建立工業，期望藉由工業發展帶動內需市場，且離岸海域也發現大量的天然氣，人民消費能力增強，台商宜把握時機進入拓銷，未來商機可期。

貿協表示，為了協助台商爭取中東及非洲潛力市場大餅，將在今年下半年針對這二個地區持續展開拓銷活動，9月1日將辦理「非洲潛力市場拓銷團」（摩洛哥、象牙海岸、衣索比亞及坦尚尼亞）、10月的「烏干達國際商展」及「中東拓銷團」、11月將辦理「非洲商機日」、「以色列商機日」及「亞西商機日」等，顯示深耕新興市場的決心。