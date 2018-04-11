習近平擬擴大開放 經長：產業會多元布局

2018-04-11 13:13 中央社 台北11日電



經濟部長沈榮津。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook 中國國家主席習近平10日提出放寬市場准入等4項措施，立委詢問經濟部是否因此鼓勵台商赴陸投資，經濟部長沈榮津今天說，尊重產業布局的考量，而產業也知道市場布局要多元。

習近平10日在博鰲亞洲論壇中表示，中國在擴大開放方面將採取的重大舉措為大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護，以及主動擴大進口等4項。

中國國民黨立委孔文吉今天上午在立法院經濟委員會中質詢時表示，中美貿易戰、習近平發表擴大開放4項措施等事件，對兩岸未來的經貿關係是更好還是更壞？

列席備詢的沈榮津表示，美國與中國大陸都是台灣主要出口對象，面對美中貿易角力，台灣如何因應、拿捏，要相當謹慎。

對於是否會因為習近平提出的這4項措施，鼓勵台商到大陸投資？沈榮津說，尊重產業市場布局的考量，而產業也知道市場布局要多元，否則萬一受到某一個地區、國家政策的改變，會受到很大衝擊，所以產業現在也是在多元布局。

至於這4項措施對台灣的經濟，以及台灣對大陸的投資有何影響？沈榮津表示，這部分會進一步去詳細了解，並傾聽產業界的看法，來看後續要怎麼做。

另一位列席備詢的行政院農業委員會主任委員林聰賢表示，現在發展的策略是分散市場，並鎖定具有國際競爭力的產品全力發展，進而創造產品的不可取代性。