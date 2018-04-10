「Uber條款」無人載具實驗出事故 最嚴重立刻終止

2018-04-10 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



今年三月發生一起Uber試駕卻撞死行人的意外，引發全球注目。經濟部技術處今天表示，因應美國Uber自駕意外，我國的「無人載具科技創新實驗條例」中也擬定了「Uber意外條款」，未來若無人載具實驗發生嚴重事故，經濟部可以立即終止實驗。

Uber、特斯拉等國外大廠積極發展自駕車，不過今年三月，Uber在美國亞利桑那州測試時發生死亡意外，撞上一名女性單車騎士，也讓Uber實測計畫全面喊停。

經濟部推動無人載具條例，未來申請人通過審查後，無人載具將可到開放場域上實驗，時間最長達四年。技術處長羅達生今天表示，審查時就會針對實驗計畫的安全性與風險控管把關，也會要求無人載具配備行車記錄器，車上必須有工程人員與後台即時監控。

羅達生表示，若發生嚴重事故，主管機關可以立刻終止實驗計畫，將問題釐清後才能繼續。如果是一般擦撞、受傷事故，會討論、評估是否需要終止計劃。「但如果是嚴重事故或甚至出人命，一定是立刻終止」。

羅達生指出，事故發生後，申請人需要提出報告說明原因，技術單位如工研院、法人或第三方單位也會判斷。如果是「人」的問題，需要避免同樣人為問題介入才能繼續實驗。如果是硬體、軟體設備如感測器或演算法等的問題，「一定要修正」才能繼續。同時，如果其他實驗有使用同款有問題的設備，也必須一起暫停。

經濟部技術處科長張能凱表示，申請人需要每月通報人為介入無人載具的控制權次數與原因，「如果介入太多次，代表一定有問題」。如果發生事故，申請人則必須負民刑事責任。

張能凱表示，原本科技部的無人載具條例曾擬定如果申請人不依核准內容進行實驗，交通目的事業主管機關可處10萬元以上100萬元以下罰鍰。不過經濟部為了鼓勵無人載具發展，把這一項拿掉。