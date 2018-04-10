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中共在南沙群島設雷達系統？ 陸強調捍衛國土

2018-04-10 18:53聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國「華爾街日報」報導，美國國防部官員表示，中共已在南沙群島的兩個前沿島礁上安裝干擾通訊和雷達系統的裝置，這是中共對南海悄悄實施軍事化的重要一步。中共國防部發言人任國強強調，「南沙群島是中國領土。中國在南沙群島有關島礁駐軍和部署必要國土防禦設施，是主權國家的當然權利，有助於維護國家的主權和安全，有助於維護南海航行通道的自由暢通和安全，有助於維護地區的和平穩定，不針對任何國家。」

任國強進一步表示，「中國堅定走和平發展道路，奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略，這是堅定不移的。」

美國「華爾街日報」報導，根據美軍情報，中國大陸是在90天內將干擾裝置部署到美濟礁和永暑礁上的。美國的上述評估得到美國商用衛星公司「數字地球」上月拍攝的一張照片的支持。該照片顯示，一個帶天線的干擾裝置部署在美濟礁上。

報導引述美國國防部官員說，「雖然中國主張島礁建設的目的是確保海上安全、協助航行、進行海上搜救、保護漁船以及其他非軍事功能，但電子干擾設備只有軍事用途。」

報導指出，中國大陸在南沙的三個島礁—美濟礁、永暑礁和渚碧礁—建設了總長3000公尺的飛機跑道、戰機機庫、彈藥庫以及深水碼頭。不過美國官員表示，雖然中共軍事人員進駐南沙前哨島礁，中共船隻也在那裡停靠，但中共尚未在這些人造島礁部署地面部隊或者戰機。「他們也沒有在南沙部署地對空導彈或者反艦巡航導彈，儘管部署這些導彈的地點已經準備就緒」。

報導說，部署干擾通訊和雷達系統的裝備，將增強中共聲索南海主權的能力，阻止美國在爭議地區的軍事行動。此外，中共迅速對南海前哨進行部署的能力，也是五角大樓的一個嚴重關切，因為這使得中共能控制關鍵的貿易航道，拒止其他聲索國進入爭議地區，還可以干涉美軍協防台灣的軍事計畫。

南沙群島空照圖。（取自中國交建微信）
南沙群島空照圖。（取自中國交建微信）
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中共南海國防部

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