經部推無人載具條例 自駕車可到開放馬路上實驗

2018-04-10 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



自駕車成為全球趨勢，經濟部技術處完成「無人載具科技創新實驗條例」草案制定與預告。技術處長羅達生今天指出，目前自駕車只能在封閉與模擬場域中試跑，未來申請人透過審查機制，有望到「開放場域」上試跑實驗。實驗期間可以排除掉相關法規規範，最多長達四年。

北市府去年八月在信義路公車專用道進行五天的無人駕駛巴士實驗，雖然是封閉測試，仍有不少自駕業者期待，台灣可望成為無人載具友善環境。不過，業界指出，無人載具不論在封閉場域怎麼玩，最後能否走到實際道路上，才是最重要的一點。

羅達生表示，無人載具條例已經在3月30日完成法規預告，預計下週將送行政院，也被列為這會期的立法院優先法案。

羅達生指出，無人載具條例以「監理沙盒」為核心，業者申請通過後，便可以在開放場域內進行實驗，也可以暫時排除相關法規。舉例來說，現在法規禁止「無人機丟貨」，但如果業者申請成功，就可以實驗無人機丟貨，實驗時間原則一年，必要時可以再申請延長一年。

資策會組長王自雄指出，實驗也會驗證法規的可行性，假設目的地主管機關認為有研修法規必要，經濟部也可以再延長兩年。因此，一個實驗最多可以實驗四年。「我們希望，等到業者從沙盒走出來時，外面已經是友善的環境了」。

羅達生表示，實驗需具有創新性、安全性與風險控管，經濟部將舉行跨部會審查會議。若以無人機、無人車、無人船來說，主要是交通部，但也有可能因為應用如噴灑農藥等，邀請農委會一起審查。