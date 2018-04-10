親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅需知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

把握好天氣 下周日變天

主計總處今發布3月CPI 估漲勢趨緩

2018-04-10 05:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

主計總處今天發布3月消費者物價指數CPI），菸稅調漲的效應持續推升漲幅，但年節效應淡化，預估CPI漲勢趨緩，整體物價維持溫和穩定的水準。

受春節因素加上菸稅效應推升，2月CPI年增率2.19%、是2017年2月以來的高點，而不含蔬果、能源的核心CPI年漲2.39%，也創下2009年2月以來的新高。加上國際紙漿價格大漲，使得衛生紙跟著喊漲，而電價也於4月起調漲，均引發國人對於萬物齊漲的擔憂。

主計總處推算，電價調漲3%，計入直接效果與間接效果後，影響CPI增加約0.08個百分點，幅度不算太大；住宅500度以下及小商家1,500度以下用電電價不調整，推升物價的力道會下降。

央行表示，今年前 2 月CPI年增率平均為 1.54%，漲幅仍屬溫和。從主計總處預測全年 CPI 年增率為 1.21%，以及近月 Consensus Economics Inc. 發布的 10 多家專業預測機構對台灣今年 CPI 通膨率的預測數平均為 1.3% 來看，漲幅溫和。

央行認為，儘管菸稅調高的遞延效應將持續至年底，加上基本工資及軍公教薪資調升，帶動薪資上揚，又預期國際原油等原物料行情上揚將推升國內物價，不過，國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，使通膨展望溫和穩定。

主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI），預估物價漲勢可望趨緩。本報資料照片
主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI），預估物價漲勢可望趨緩。本報資料照片
分享

CPI消費者物價指數電價

相關新聞

比特幣挖礦效應 3月出口創新高

2018-04-10 02:06

FII效應 F公司投資大陸鬆綁

2018-04-10 01:44

五輕遷至印尼案 破局

2018-04-09 23:18

經部政次 曾文生接任

2018-04-10 02:06

經部祭四措施 搶貿易新商機

2018-04-10 02:06

五輕不輸出印尼了

2018-04-10 02:05

惠台31條大解析／專家：流浪高教 恐掀登陸潮

2018-04-10 01:58

惠台31條大解析／放寬萬人計畫 招手台灣人才

2018-04-10 01:58

美制裁清單 牽動出口

2018-04-10 01:51

曾銘宗：上市櫃西進掛牌意願增

2018-04-10 01:44

專家：企業可考慮兩岸同時上市

2018-04-10 01:44

名家觀點／高科技的狂風暴雨與黎明

2018-04-10 01:33

台企盼轉進A股 會計師：T+A較可行

2018-04-10 00:08

財經觀點／資安升級 台灣安控產業決勝點

2018-04-09 23:38

3月出口創新高 半年最大增幅

2018-04-09 23:24

美中貿易戰成出口最大變數 財政部緊盯

2018-04-09 20:11

中油五輕輸出印尼破局 印尼稱仍商業評估中

2018-04-09 19:21

夏日供電暫缺核二 台電估5、6月維持黃燈

2018-04-09 17:01

不畏中美貿易戰 許虞哲：3月出口雙位數成長

2018-04-09 14:32

景氣復甦緩慢 商研院：Q2力道不如去年Q4

2018-04-09 14:32

台電提出核二2號機再轉申請 原能會：將嚴審

2018-04-09 11:35

服務業需求湧現 調查：逾七成六企業開出正職急缺

2018-04-09 10:43

財長許虞哲：3月出口正成長10%以上

2018-04-09 10:40

財長：中美貿易戰未造成影響 3月出口成長逾10%

2018-04-09 09:28

名家觀點／從貿易大戰 看中美經濟真實差距

2018-04-09 01:26

惠台31條大解析／赴陸考證照 留意行業細則

2018-04-09 00:55

惠台31條大解析／專家：政策多變...盯官網資訊

2018-04-09 00:55

交長挺郵輪業 提三保證

2018-04-09 00:42

微軟的轉型之路 台灣廠商可以學到什麼？

2018-04-04 09:00

如興竟拿國發基金扮散財童子？

2018-04-02 16:30

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

富邦證券歡慶30周年系列活動開跑 百萬豪禮大方送

2018-04-09 00:00
看更多

熱門文章

不愛健檢只愛錢 史上最苦命保單 只賣出1張…

2018-04-09 09:00

東區店面退燒！ 房東打對折降租換租客　

2018-04-09 10:25

比西門町更難求 這兩個商圈店面空置率0%

2018-04-09 09:19

展店速度比藥妝店還快 房東憂心夾娃娃「蛋塔化」

2018-04-09 10:41

影／立委爆多家上市櫃公司有意在台下市 赴陸掛牌

2018-04-09 14:46

台彩新遊戲 全沒中也贏頭獎1500萬元

2018-04-09 08:45

中油五輕輸出印尼 宣告破局

2018-04-09 15:21

一銀總座慶富案出包轉任顧問月領20萬 金管會：將修法規範

2018-04-09 13:00

人民幣連三貶 新台幣跳空重貶逾1角

2018-04-09 09:53

頂級超跑Mazzanti總經銷落腳台中 最狂超跑亮相

2018-04-09 16:52

新台幣午盤貶5.3分 成交量放大逾7億美元

2018-04-09 12:37

五輕遷至印尼案 破局

2018-04-09 23:18

全球半導體設備2017銷售創新高 韓國超越台灣居冠

2018-04-09 11:19

五輕輸出印尼破局 中油：年底前完成拆遷

2018-04-09 17:19

金管會公布 修改人身保險商品審查二大應注意事項

2018-04-09 21:59

國泰世華銀行徵才1700名 首度提供9名銀行研發替代役

2018-04-09 12:49

戴勝益今年二度賣股 基金會轉讓王品190張

2018-04-09 20:47

開發金控第一季獲利31.93億元 較去年同期成長77%

2018-04-09 20:23

新台幣匯率連三貶 創三周新低

2018-04-09 16:17

兒童清明連假落幕 三大樂園聚客強勁

2018-04-09 09:47

任內釀慶富案…周伯蕉再任高薪顧問 一銀評估是否續聘

2018-04-09 18:02

立委爆企業有意下市赴陸掛牌 顧立雄：會去了解

2018-04-09 10:47

宏碁首季營收年減逾2% 產品動能仍強

2018-04-09 19:54

人民幣連3貶 台幣盤中貶逾1角

2018-04-09 14:32

布局金融科技 國泰世華銀首度提供研發替代役職缺

2018-04-09 11:28

金管會統計：這些銀行有董總回聘顧問

2018-04-09 12:12

加班越多領越少？ 勞部：台鐵班表複雜將個案釐清

2018-04-09 11:30

服務業需求湧現 調查：逾七成六企業開出正職急缺

2018-04-09 10:43

中油五輕輸出印尼破局 印尼稱仍商業評估中

2018-04-09 19:21

小米攜手富士康 在印設PCB板組裝廠

2018-04-09 15:53

「勞動事件法」草案 勞團籲年底前完成三讀審議

2018-04-09 11:22

台電提出核二2號機再轉申請 原能會：將嚴審

2018-04-09 11:35

比特幣挖礦效應 3月出口創新高

2018-04-10 02:06

Spotify股票上市給我的 5 點啟發

2018-04-09 15:31

夏日供電暫缺核二 台電估5、6月維持黃燈

2018-04-09 17:01

台灣之星新資費 好友一起省

2018-04-09 16:17

淡季促銷 台南推5月住台南兩晚送一晚優惠

2018-04-09 16:18

六角首季營收創高 漢來海港第4季攻泰

2018-04-09 18:46

財長：中美貿易戰未造成影響 3月出口成長逾10%

2018-04-09 09:28

富邦媒聯手無印良品強攻新零售 旗艦館11日開幕

2018-04-09 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top