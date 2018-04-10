主計總處今發布3月CPI 估漲勢趨緩

2018-04-10 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



主計總處今天發布3月消費者物價指數（CPI），菸稅調漲的效應持續推升漲幅，但年節效應淡化，預估CPI漲勢趨緩，整體物價維持溫和穩定的水準。

受春節因素加上菸稅效應推升，2月CPI年增率2.19%、是2017年2月以來的高點，而不含蔬果、能源的核心CPI年漲2.39%，也創下2009年2月以來的新高。加上國際紙漿價格大漲，使得衛生紙跟著喊漲，而電價也於4月起調漲，均引發國人對於萬物齊漲的擔憂。

主計總處推算，電價調漲3%，計入直接效果與間接效果後，影響CPI增加約0.08個百分點，幅度不算太大；住宅500度以下及小商家1,500度以下用電電價不調整，推升物價的力道會下降。

央行表示，今年前 2 月CPI年增率平均為 1.54%，漲幅仍屬溫和。從主計總處預測全年 CPI 年增率為 1.21%，以及近月 Consensus Economics Inc. 發布的 10 多家專業預測機構對台灣今年 CPI 通膨率的預測數平均為 1.3% 來看，漲幅溫和。