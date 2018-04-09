影／台灣離岸風電商機誘人 台英聯手合搶

2018-04-09 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉思敏 ╱即時報導



經濟部將在4月底公布離岸風電遴選結果，搶在名單公布前，英國在台辦事處與台灣離岸風機基礎暨海事工程協會，今(9)日簽下MOU合作備忘錄，未來將共同推動台灣離岸風電發展，包括初期開發、設計、工程、安裝支援、營運與維護等。