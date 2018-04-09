中油五輕輸出印尼破局 印尼稱仍商業評估中

2018-04-09 19:21 中央社 雅加達9日專電



中油公司宣布，五輕搬遷印尼投資計畫宣告終止。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中油公司今天宣布，五輕搬遷印尼投資計畫宣告終止。印尼國營石油公司公關部門副主任阿迪阿特瑪對此表示，未接獲投資計畫終止通知，印尼國營石油就此案仍在商業評估中。

國內媒體報導，中油公司五輕搬遷印尼投資計畫宣告終止，中油公司並表示，將立即啟動備案，以整廠出售、單元設備出售、部分設備移由內部工廠使用或公開標售等方式處理。

報導說，中油與印尼方面代表於3月底至4月初，在印尼多次討論五輕搬遷印尼投資計畫，基於投資效益不如預期及其它因素等，同意終止這項計畫。

對此，印尼國營石油公司（Pertamina）公關部門副主任阿迪阿特瑪（Adiatma Sarjito）接受中央社記者訪問表示，他尚未獲得任何有關中油五輕印尼投資計畫終止的訊息，商業評估還在進行中。

他指出，如果有任何交易達成，印尼國營石油公司商業團隊會通知他，目前他並未接獲任何通知。

記者詢問，中油和印尼國營石油公司談判過程中最大的分歧及問題在哪裡？阿迪阿特瑪表示，他沒有這方面相關的資訊。

印尼國營石油公司顧問日前曾表示，因五輕屬於較早期設備，年產能50萬噸乙烯，印尼國營石油公司認為，這個規模與現在國際上年產百萬噸有差距。印尼委託美國大型能源公司評估後，認為效益可能不如自建新廠。