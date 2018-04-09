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名家觀點／從貿易大戰 看中美經濟真實差距

2018-04-09 01:26經濟日報 丁予嘉

川普發動的全球貿易大戰愈演愈烈，中美貿易逆差逐年擴大，始終是為美國經濟背上一根愈扎愈深的芒刺，因為美國貿易總額3.9兆美元中商品逆差8,627億美元，中國占比46%不僅位居首位、且逆差年增長8%，也無收斂跡象，因此川普揚言要求中國應該至少縮減1,000億美元逆差，解決雙方貿易差距的誠意，實也並不為過。

經濟日報提供
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然而川普此刻出重手，透露美國對中國的「大國崛起」有著更深層擔憂的訊息，這段期間為了壓制中國發展製造戰略所擬的各項攻防措施，更不言可喻；因為若以現在中國經濟成長率5%到6.5%的平均增速計算，預計在2030年中國極有可能取代美國全球第一的地位，一旦成真，這事非同小可，更是歷史上重要的轉折。

看看這兩大經濟強權經濟實力的差距，到底真實情況為何？依據全球使用慣例GDP排行而言，世界銀行公布2016年GDP美國以18兆美元排名第一，中國為11兆美元排在第二位，排第三的日本僅4.3兆美元，且中國在2010年的胡錦濤時期就已超越日本，與美國的差距也逐年接近。但若就購買力平價方式計算，中國卻已超越美國是世界第一大經濟體；國際貨幣基金將國民生產總值按照購買力與物價水準調整後，中國占全球GDP達17.1％超越美國的15.8%，中國實力早已不容小覷。但以此方法評量，若該國擁有較低廉的物價與勞動力以此方法計算較占優勢，卻也同時忽略每個國家對世界資源的掌控及對全球活動的影響力，因此信賴度仍具爭議性。

其次，中國消費升級崛起與電商消費模式的發達，讓中國社會消費零售總額一直保持兩位數增速；根據日本瑞穗銀行報告，中國今年消費總額預估達5.8兆美元將超越美國總消費額，以消費實力觀察中國有機會今年正式超越美國，這不僅是中國成長為超級經濟大國的重要指標，更是美國貿易戰中所在意的原因之一。

但中國與美國的實質生活條件差距，仍舊有相當需要努力之處的。以人均所得觀察，美國人均GDP接近6萬美元、中國過去十年雖已跳躍式增加至8,000美元之多，但中國要超越日本還有三倍、美國更達六倍的空間（見圖）。另外，消費支出項目與文化升級、生活水平相關的教育支出及醫療支出，中國相較於美國，距離都甚遠，統計人均消費支出，中國僅2,400美元、與美國的35,000美元相較僅約7%、教育支出也不達美國的10%，中國人均醫療支出僅500美元左右，更差距美國的9,000美元甚多。

眾所皆知，歷史上貿易戰最終結果多是兩敗俱傷，川普主張的保護主義力道過猛可能傷及美國元氣，國內商品價格上漲推高通膨率對美國經濟不見得有利；這次貿易戰若真只是個前哨開端，中美經濟關稅壁壘拉鋸戰戰線拉長，即使最後達到牽絆中國成為世界最大經濟體的目的，全球經濟在各國彼此利益保護措施所蒙受的損害，對任何國家來說恐怕都將非好事。

(作者是國票金控總經理丁予嘉博士)

川普GDP貿易戰

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