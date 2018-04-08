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科技部在美攬才 陳良基：號召人才回台

2018-04-08 13:45中央社 台北8日電

科技部長陳良基。報系資料照
科技部長陳良基。報系資料照
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科技部教育部在美國一連舉辦四場海外攬才說明會，今天在波士頓舉辦最後一場。科技部長陳良基表示，海外攬才主要為號召國際年輕優秀的科研人才，回到台灣任教或科學研究。

延攬國外優秀學術研究人才加入，將可有效提升台灣科研實力，科技部與教育部聯手，4月1日至7日，分別在舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓4個城市，舉辦4場攬才說明會。陳良基今天偕同教育部次長姚立德在波士頓舉辦最後一場海外攬才說明會。

隨行成員除科技部、教育部、駐外科技組及教育組成員外，台灣10所頂尖大學的校長、副校長及一級主管等也參與其中，現場吸引眾多海外優秀年輕人才前來聆聽，並在交流時段與台灣各大學校長面對面交流，場面極為熱絡。

科技部今天發布新聞稿表示，這次海外攬才活動在美東地區以波士頓、紐約作為據點。在波士頓的活動會場，科技部與教育部會晤波士頓台灣人生物科技協會（BTBA）、新英格蘭玉山科技協會（MJNE）及麻省理工斯隆管理學院（MIT Sloan）台灣學生會等社團，強化雙方學術交流與合作的力道，建立台灣與美東地區創新科技和學術資源的連結，也成功拓展台灣與美國學術社群的交流層面。

科技部指出，希望透過這次攬才與相關拜會活動，加強台灣與美國學術單位、新創機構間的合作深度。

陳良基表示，人才培育是國家競爭力的基礎，台灣目前正面臨國家建設與科技發展的重要轉型時刻，需要海內外人才一起投入。

陳良基說，這次赴海外攬才主要為宣傳科技部「年輕學者養成計畫（Young Scholar Fellowship Program）」與教育部「玉山計畫（Yushan Project）」等方案，以號召國際年輕優秀的科研人才，回到台灣公私立大學任教並從事科研工作，為台灣科研發展與高等教育注入新血。

科技部也說明，這趟四場海外攬才說明會總共吸引超過500名學子參與，不但讓台灣在海外頂尖人才感受到政府重視優秀學者的企圖心，也吸引許多學人及社團的關注。

科技部強調，目前與教育部正攜手為台灣打拼優質的學術研發環境，希望讓所有的年輕優秀人才，都可以在台灣深耕，發揮所長，共同創造無限可能。

科技部教育部波士頓
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