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電信業補貼多角化 家電機車全都賣

2018-04-08 10:23中央社 台北8日電

消息人士透露，蘋果正在為未來的iPhone，開發非接觸式的手勢控制和曲面螢幕，期...
消息人士透露，蘋果正在為未來的iPhone，開發非接觸式的手勢控制和曲面螢幕，期望在日漸飽和的智慧手機市場中，和競爭對手有所區隔。 路透
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後智慧機時代，電信業補貼策略轉變。過去電信業者靠補貼購機攬客，近年開發大電視、機車、清淨機等非手機產品，就連健身房會員與一年份衛生紙都成為刺激用戶申辦資費的誘因。

全球電信補貼減少成為趨勢，台灣也不例外。手機銷售過去仰賴電信商，但電信市場幾乎沒有新增客群，導致銷售手機比例下滑，遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋對中央社記者表示，市場購機循環拉長，以前用戶換約購機週期最快落在15個月，但目前已拉長至20個月以上。

業者分析，4G吃到飽戰爭持續，墊高成本，加上消費者為旗艦機申辦高資費的意願降低，預料今年電信業將維持手機低補貼策略，並朝多元化發展，家電、機車都成換約補貼選擇，刺激新需求。

電信業者從2016年開始推出綁約銷售家電，現在漸成氣候。市場調查資料顯示，2017年申辦電信方案的消費者，選擇搭配家電的比例較2016年成長6倍。

中華電信表示，據觀察，客戶申辦門號搭配家電的需求比率持續攀升，近期季銷售成長率超過40%，顯示家電逐漸成為帶動銷售的新寵兒。

台灣大哥大結合旗下myfone購物的線上電商與全台門市，提供消費者手機以外的綁約家電選擇；上市以來申辦量持續成長，平均每100個用戶已有超過10位選擇自由選，2017年營收較去年同期成長達10倍，下半年電視品項年成長幅度更達3.6倍。

申辦門號綁約買機車也成為新趨勢，遠傳電信與Gogoro合作、中華電信攜手中華車的e-moving電動車，台灣大也與三陽機車合作，以限量方式，辦門號最高補貼3萬元買三陽125重型機車，創電信業補貼新高紀錄。

更值得注意的是，遠傳電信還首創業界，攜手健身工廠，以健身房會員專案取代購機選擇，並思考推出各項符合消費者需求的生活提案，盼已此刺激消費市場換約需求；目前非手機補貼占比約在10%左右，也希望藉此帶動平均每戶貢獻金額（ARPU）止跌反彈。

台灣大商務長谷元宏表示，分析申辦自由選的用戶，有近5成表示由於舊手機還能使用，因此透過自由選入手遊戲機、按摩椅等平常捨不得購買的商品；也有近3成用戶表示綁約能搭配電視、筆電、腳踏車等商品感覺更實用優惠。

台灣之星更搭上衛生紙熱潮，申辦資費專案，可選擇一年份的五月花衛生紙或洗衣精等民生用品；亞太電信發揮集團優勢，針對不需要手機的消費者，可選擇搭配夏普白色家電，包含除濕機、微波爐、空氣清淨機、吹風機及清洗棒等。

然而，電信業者野心不僅於此，在家電銷售上更擴大通路、打通售後服務環節。遠傳電信攜手全國電子提供消費者提貨與售後服務，小米智慧家電系列也開始在全台遠傳門市開賣。

台灣大今年也宣示將積極整合線上線下資源投入新零售，挑戰3C新零售龍頭地位，儼然成電信產業新興戰場。

手機業者認為，今年台灣高階手機市場單機銷售比例將拉高至4成，隨著市場趨勢轉變，電信業者加碼家電、機車、物聯網等新興商品，非手機與手機產品是否會發生黃金交叉？尹德洋表示，不認為會出現交叉的情況，畢竟消費市場對購機仍是剛性需求，時間到了還是會換機。

小米台灣總經理李佳峰以自家產品為例，他觀察小米手機與物聯網商品在電信銷售是同步成長，並無消長關係，認為電信商提供家店與物聯網商品是「提供不同選項」，而不是取代。

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