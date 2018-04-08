中油新核心經營團隊 成形

2018-04-08 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



中油兩大獲利單位煉製和石化事業部新任執行長人選將拍板，內定由總工程師陳耀泉、石化部副執行長吳義芳接任，與總經理李順欽形成新的核心經營團隊。 陳耀泉（左）、吳義芳（右）。 分享 facebook

未來三人除繼續強化董事長戴謙對工安環保的要求外，將優先處理先前發生大火的桃園廠遷廠、高雄廠關廠後的閒置土地活化、高雄港外海石化儲槽區建置推動和高值化石化廠投資的四大挑戰。

中油去年稅前盈餘504億元，締造28年來最高紀錄；其中，由剛升任總經理的李順欽領軍的煉製事業部和由黃順發掌舵的石化事業部表現最亮眼，各貢獻176億、117億元，在八個事業部中獲利表現優異。

針對李順欽升任後的煉製部執行長一職，以及黃順發將於4月底屆齡退休，中油高層歷經多方評估，現任總公司總工程師陳耀泉、石化部副執行長吳義芳雀屏中選。

兩人將於本月9日接受董事會會前會（五人小組）面談，預計在18日召開的董事會通過新人事任命案，5 月初走馬上任。

至於原本接任煉製部執行長呼聲高的該部副執行長徐漢此次落馬，讓基層員工甚感意外；惟依董事長戴謙、總經理李順欽用人唯才的行事風格，未來應另有重用。

即將接任煉製部執行長的陳耀泉為43年次，工業技術學院化工系畢業，歷任大林廠工場長、主任工程師。出任石化部執行長的吳義芳為44年次，逢甲大學應化系畢業，歷任大林廠和高雄廠長，兩人現場與行政資歷豐富。

中油高階主管指出，董事長戴謙上任以來，念茲在茲的是各廠區工安環保問題，這將是兩個事業部新執行長迫切須進一步加強的當務之急。

從個別營運面向來看，煉製部方面，桃園廠今年初發生大火事故，桃園市長鄭文燦要求中油盡速規劃遷廠方案、訂出時間表，以及高雄廠關廠後，現有70公頃閒置土地活化課題，將考驗陳耀泉的智慧。