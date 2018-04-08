美嗆中 我六產業有望迎轉單

2018-04-08 00:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 ／台北報導



美國依據特別301條款公布對中國1,300多項產品加徵25%關稅，法人認為，電池、電視機、LED、電容、保護元件、儀器設備台灣廠商有機會在美中貿易戰中受惠。

美中貿易戰火牽動國際經濟貿易情勢，投資者情緒在上周歐美股市暴漲暴跌中顯露無遺，波動率攀高。

美國貿易代表署（USTR）3日公告對中國特別301條款制裁建議清單，建議將中國銷美產品中，在清單包含的1,300多項產品加徵25%關稅。法人指出，USTR將於5月15日舉行公聽會，之後才會確認加徵關稅的最後清單，中國製品若被加徵25%懲罰性關稅後，將失去競爭力，美國客戶將改採購其他產地供應商，台灣相關廠商或將因此受惠。

台新投顧副總經理黃文清觀察，該清單在電子產業包括電池、電視機、LED、電容、保護元件、儀器設備等，相關台灣業者有機會受惠轉單商機。

經濟日報提供 分享 facebook 以電視機來看，因需求受惠於尺寸放大，4K與8K高解析度、以及2018年6月世足賽帶動，預估今年面積需求成長6%~8%，基本面已經不差，若加上美國301懲罰性關稅，友達、群創有機會受惠。

LED方面，2018年因中國十二五計劃期間補助LED機台陸續進入退役年限，且估全年淨增加僅約100台 MOCVD機台，供給增加幅度不大，加上紅外光、紫外光、Mini LED及Micro LED新技術將逐步導入量產，2018年充滿商機。若加上301懲罰性關稅，晶電、光鋐有機會受惠。

法人認為，被動元件受缺貨、昆山限汙令等影響，今年基本面原本就不差，若再加上301懲罰性關稅，被動元件大廠國巨、華新科將受惠。