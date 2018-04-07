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勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

12檔跑贏大盤個股題材多元 降低貿易戰衝擊　

2018-04-07 22:36經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

中美貿易戰開打，股市震盪難免。法人指出，基本面紮實且有法人加持的個股最容易表現突出，寶齡富錦、建達、科妍等12檔個股領漲大盤，後市看多。

美國股市三大指數周五（6日）大跌至少2.2%，為9日的台股投下陰影。台股隨著國際股市起起伏伏，加權指數4月3日收在10,821.53點，與2月9日的今年　盤中最低點10,189.04點相比，仍有6.2%的漲幅，下周是否挑戰今年最低點，成為市場焦點。

不過，即使在波動大增的環境，這波領漲的強勢個股有基本面、題材面或政策面的支撐，投資題材多元分散，不再只限於電子股，還包括生技醫療、建材營建、電機機械等其他類股，法人看好表現可望贏大盤。

CMoney統計，在去年獲利高於前年、今年前兩月合計營收高於去年同期且法人從這波低點買超超過1,000張的個股中，以生技股寶齡富錦波段大漲139.3%最猛，科妍也有126.7%的優異漲幅。

電子股也有出色表現，分散在各族群。如通路股建達今年前兩月營收比去年同期大漲近四成，股本小，這波股價大漲一倍多。柏承是電子零組件股，大漲七成。電腦及週邊設備廠華擎漲44%，零組件股華新科漲42%，半導體股旺宏漲四成多。

另外，力麒與帆宣的波段漲幅都超過五成，晟德漲48%，大江與直得也都有四成多的漲幅。

市場人士指出，生技股基期低，股價整理已久，只要一有好消息，例如轉虧為盈，或是取得藥證等，就很容易推升股價上漲。而且，中美貿易戰開打，電子股漲多拉回，資金會轉而流到生技股等族群避險。

群益金鼎證券表示，離岸風電與生技股都是政策做多族群，都具備規避中美貿易戰火的優勢。近期大盤逢高壓力重，應以題材個股為焦點，短線逢高適度獲利，並嚴控持股比例以降低風險。

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