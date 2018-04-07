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獨／潛艦國造一大突破！美商售助我取得魚雷、飛彈等紅區裝備

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

中美貿易戰拿大豆開刀 飼料廠憂喜參半

2018-04-07 11:47中央社 台北7日電

中美貿易戰，中國大陸為反制美國，拿大豆開刀，台灣飼料工業同業公會理事長鄭武樾說，可能壓抑美國大豆國際行情價格，有利台灣降低進口成本，但行情波動過大不是好事。

中國大陸是美國大豆最大買主，美國62%大豆出口目的地是中國大陸，始終被視為中美貿易戰熱度指標。為反制美國針對中國貨品加徵關稅措施，中國國務院4日下午宣布報復清單，包括大豆、汽車和化學工業品，總計有14類、106項商品加徵25%關稅。

鄭武樾表示，中國大陸是美國大豆最大買主，一旦中國大陸加徵25%關稅，勢必墊高採購成本，將轉向阿根廷、巴西等地採購，預料美國大豆在需求大幅縮減下，價格恐受壓抑，對以美國為主要進口地的台灣而言反而是撿便宜機會。

不過，鄭武樾說，大宗物資行情最主要走勢仍架構在供給面變化，全球需求面基本上不會有太大變化，當年度產出量是關鍵，氣侯往往是最重要影響因素。全球黃豆粉第一大出口國阿根廷面臨嚴重乾旱，大幅下調黃豆及玉米產量，推升今年黃豆、小麥及玉米等國際大宗物資原料價格上漲。今年以來原物料進口成本上揚壓力不小。後續中美貿易戰演變還需進一步觀察，國際?物起伏過大對業者不見得是好事。

大成長城表示，最近芝加哥黃豆國際價格就已受影響有稍見回檔，但中國大陸宣布對美國加徵25%關稅，目前還沒明確時間表，中國大陸對大豆需求量大，美國是主要生產國，不容易完全轉向其他國家購買，仍需進一步觀察後續變化。

統一企業代理發言人(二余)忠正表示，台灣黃豆、玉米等大宗物資主要採購地為美國，如果中國大陸對美加徵關稅，中國大陸可能轉向巴西、阿根廷等產地購買，勢必衝擊最大產地美國的價格，台灣有機會撿便宜，但後續包括時間點及內容都還有諸多不確定性。

黃豆應用產品非常多，包括最大宗的飼料、大豆油廠、另外還有醬油、豆漿、豆腐與豆腐皮等加工製品。

法人分析，大宗物資在採購及實際到港通常會有一定時間差，儘管未來穀物價格有走跌可能性，但業者目前仍需先消化高價庫存，下半年才有機會享受到低價成本。

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