離岸風電購電費用 能源局：兩兆是最大值

2018-04-06 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



本報昨天報導，若以107年躉購費率來試算，若離岸風電5.5GW開發完成，在年發電量198億度下，我國20年內將付出2兆作為購電費用。經濟部能源局今天回應，「兩兆是最大值」，實際費用要等六月競價作業完成後才能計算，而且未來躉購費率也會往下調。

本報昨天報導，離岸風電不僅躉購費率高，而且保證收購20年，提供開發商強健的財務誘因。若以107年躉購費率來試算，在年發電量198億度下，我國前10年會付出約1兆4000億作為購電費用，後10年會付出7000億作為購電費用，總費用達2兆1000億。不過，實際購電費用，仍然要看未來躉購費率的變化及競標價格。

能源局今天雖然發出新聞稿，但未能提出官方試算費用。能源局僅指出，再生能源付出費用為各類再生能源躉購費率及電力公司迴避成本的差額，非全部離岸風電躉購費率。迴避成本會隨化石燃料成本而變動，離岸風電躉購費率會隨著國內離岸風電市場經濟規模、基礎設施完備性等而隨調降。

能源局表示，若從計算廠商所能獲得的電費收入切入，「兩兆是最大值」。未來躉購費率會下降，而且競標價格也會低於躉購價格，因此開發商實際獲得的電費收入應會低於兩兆。

能源局表示，至於再生能源費用，官方會看躉購費率扣掉迴避成本的價差，「這才是特別補貼在風電上的費用」。因爲迴避成本就是台電平均發電成本，「如果這些度數不是用風力發電，台電也要自己發」。

不過，能源局也坦承，因為迴避成本是平均發電成本，最後仍會反映在電價公式內，只是不是特別補貼風電的費用。