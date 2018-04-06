親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

離岸風電購電費用 能源局：兩兆是最大值

2018-04-06 23:44聯合報 記者高詩琴╱即時報導

本報昨天報導，若以107年躉購費率來試算，若離岸風電5.5GW開發完成，在年發電量198億度下，我國20年內將付出2兆作為購電費用。經濟部能源局今天回應，「兩兆是最大值」，實際費用要等六月競價作業完成後才能計算，而且未來躉購費率也會往下調。

本報昨天報導，離岸風電不僅躉購費率高，而且保證收購20年，提供開發商強健的財務誘因。若以107年躉購費率來試算，在年發電量198億度下，我國前10年會付出約1兆4000億作為購電費用，後10年會付出7000億作為購電費用，總費用達2兆1000億。不過，實際購電費用，仍然要看未來躉購費率的變化及競標價格。

能源局今天雖然發出新聞稿，但未能提出官方試算費用。能源局僅指出，再生能源付出費用為各類再生能源躉購費率及電力公司迴避成本的差額，非全部離岸風電躉購費率。迴避成本會隨化石燃料成本而變動，離岸風電躉購費率會隨著國內離岸風電市場經濟規模、基礎設施完備性等而隨調降。

能源局表示，若從計算廠商所能獲得的電費收入切入，「兩兆是最大值」。未來躉購費率會下降，而且競標價格也會低於躉購價格，因此開發商實際獲得的電費收入應會低於兩兆。

能源局表示，至於再生能源費用，官方會看躉購費率扣掉迴避成本的價差，「這才是特別補貼在風電上的費用」。因爲迴避成本就是台電平均發電成本，「如果這些度數不是用風力發電，台電也要自己發」。

不過，能源局也坦承，因為迴避成本是平均發電成本，最後仍會反映在電價公式內，只是不是特別補貼風電的費用。

離岸風電電費再生能源
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

改革教育制度 拚生產力

2018-04-06 01:06

人口負利時代 衝擊經濟

2018-04-06 01:06

台電將發綠債 利率創低

2018-04-06 01:06

核二重啟延後…雪上加霜

2018-04-06 01:06

政院攬才 擬推新移民法

2018-04-06 01:06

供電吃緊 進入最艱困一個月

2018-04-06 01:06

惠台31條大解析／專家：搶商機…搬開政治絆腳石

2018-04-06 00:57

惠台31條大解析／國銀攻陸支付聯貸 機會來了

2018-04-06 00:56

名家觀點／人民幣計價原油期貨的戰略意義

2018-04-06 00:45

離岸風電截止收件 2兆大餅9家搶

2018-04-05 23:49

財經觀點／美對鋼鐵開鍘 中鋼身負重任

2018-04-05 23:41

離岸風電融資 公銀為何能推就推

2018-04-05 23:24

風電大餅大家搶 能源局設三防線

2018-04-05 23:22

微軟的轉型之路 台灣廠商可以學到什麼？

2018-04-04 09:00

台灣人愛吃雞排 麥當勞要搶肯德基市場

2018-04-04 07:30

如興竟拿國發基金扮散財童子？

2018-04-02 16:30

要當台灣支付寶 Line為何選一卡通而不選悠遊卡？

2018-03-31 11:10

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

為何Google、IBM、微軟都相中台灣？有三個原因

2018-04-06 14:20

供電吃緊 進入最艱困一個月

2018-04-06 01:06

兩個北京青年 挖出比特幣新金山

2018-04-06 01:06

人口負利時代 衝擊經濟

2018-04-06 01:06

政院攬才 擬推新移民法

2018-04-06 01:06

面板廠面對中國大陸關稅 從在意到鬆手

2018-04-06 09:13

宏達電全面加薪

2018-04-06 01:06

全球掀比特瘋 亞洲躍交易主力

2018-04-06 01:06

鴻海揪外商 攻區塊鏈手機

2018-04-06 01:06

旅行社 熱炒「獨包」商機

2018-04-06 01:06

美中科技競賽 IEK：台灣應結盟歐美

2018-04-06 08:49

徵才透玄機 大立光搶韓單有譜

2018-04-06 01:06

台酒泡麵搶進新加坡 今年整體營業額衝10億

2018-04-06 13:33

特斯拉反彈 自駕車族衝刺

2018-04-06 13:33

核二重啟延後…雪上加霜

2018-04-06 01:06

區塊鏈手機支付更安全 吸引比特幣用戶

2018-04-06 01:06

台電將發綠債 利率創低

2018-04-06 01:06

技術+結盟 可成打造超強戰力

2018-04-06 01:06

虛擬貨幣投資風險高 銀行禁兌換

2018-04-06 01:06

改革教育制度 拚生產力

2018-04-06 01:06

3月有10天用電量創高 4月估亮橘燈供電吃緊

2018-04-06 19:16

台開規劃養生村 參考日企營運

2018-04-06 01:06

未來車2大研發方向

2018-04-06 13:33

二線加密幣 炒作空間大

2018-04-06 01:06

惠台31條大解析／國銀攻陸支付聯貸 機會來了

2018-04-06 00:56

台中類捷運宅！建案流行商場就在樓下

2018-04-06 10:54

美自駕車意外接連發生 台、日產業發展未受影響

2018-04-06 12:25

名家觀點／人民幣計價原油期貨的戰略意義

2018-04-06 00:45

日大咖助陣 台開設物聯網中心

2018-04-06 01:06

自駕技術的黃金5年

2018-04-06 13:33

不只背包客愛搭 廉航旅行團興起

2018-04-06 13:33

高績效企業／培育科技4.0人才 搶攻隱形經濟

2018-04-06 03:56

品牌計畫／提升商品感性價值

2018-04-06 03:56

旅行社瞄準二線城市 做出特色

2018-04-06 01:06

核廢最終處置場選址 立委提案應尊重原住民

2018-04-06 17:36

消保意識抬頭 金管會全面取消醫療險復效等待期

2018-04-06 21:17

瑞智訂單大於產能一成挹注 1Q出貨量創新高可近500萬台

2018-04-06 17:25

自駕車發展成定局 市場看好電動車、自駕車、ADAS發展

2018-04-06 12:23

圓展推出全新專業PTZ攝影機

2018-04-06 17:26

核二2號機須加送反應爐報告 再轉無時間表

2018-04-06 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top