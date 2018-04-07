國發基金挺生技 注資群曜

2018-04-07 00:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



產業創新轉型基金參與投資的第四案順利出爐，國發基金通過投資雷射防偽標籤大廠光群雷射旗下子公司群曜醫電1億元，協助該公司研發膠囊型內視鏡技術，為光群雷跨足生技醫療提供資金挹注。

國發基金在2016年7月匡列1,000億元，設立產業創新轉型基金，這個基金是要與民間資金合作，以投資方式共同參與企業進行合併、收購、分割，或其他有助於企業創新轉型投資計畫辦理的募資，希望誘發、引導民間資金共同參與產業結構調整，促進企業轉型升級。

成立以來，前期企業反映相對冷淡，但隨著成功案例陸續出爐，詢問度漸增。去年起，陸續通過如興、三顧、太陽能大聯盟三個案子。近期第四案將出爐，標籤大廠光群雷旗下子公司群曜醫電，為光群雷集團布局生技醫療的主力，這家成立於2015年4月的公司，資本額3億元，持續研發膠囊型內視鏡技術，看好此項生醫科技發展前景，國發基金決定挹注資金，參與投資。

知情官員說明，目前病人如果要照胃鏡，均須經過麻醉，且內視鏡會造成病人相當程度不適，導致許多人抗拒照胃鏡。群曜醫電開發的膠囊型內視鏡，可大幅減緩不適感，且因採用一次性膠囊方式，因此無交叉感染風險，加上無清洗成本，預料將會獲得國內外醫院青睞。現在產品原型已經完成，正在跟醫療院所合作測試、蒐集更多數據中。