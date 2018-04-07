親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

兩岸生醫結盟／晟德旗下澳優 大陸中信入股

2018-04-07 00:29經濟日報 記者黃文奇／台北報導

晟德集團董事長林榮錦。 晟德／提供
晟德集團董事長林榮錦。 晟德／提供
分享

晟德集團昨（6）日公告，該公司董事會4日通過旗下子公司澳優乳業與中國大陸中信集團（簡稱中信集團）旗下公司中信農業產業基金（簡稱中信農業基金）股權轉讓協議，中信農業基金將投資澳優約港幣19.63億元（約新台幣73億元），取得澳優25.18%股權，成為單一最大股東。

澳優是中國大陸最大羊奶粉公司，而此交易案預計今年7月完成，這也將是迄今兩岸攜手投資國際生醫業最大案。

晟德昨日表示，此案目的在於引進全球大型股東，攜手整併，聚焦大健康領域，打造澳優成為世界級生醫企業。

此次交易，晟德擬轉讓澳優10.35%股權、計1.3億股予中信農業基金，澳優並同步發行新股2.49億股予該基金，每股交易價格港幣5.18元，中信農業基金總投資約新台幣73億元。

其中，晟德轉予中信農業基金的澳優10.35%股權，將由晟德集團旗下之晟德、玉晟生技投資及玉晟管理顧問三家公司共同出售，金額約港幣6.73億元（約新台幣25億元），晟德集團預計處分利益約新台幣9.64億元，每股貢獻約2元。

晟德近年積極轉型為生技投資控股公司，於2014年11月宣布收購澳優後，陸續取得後者逾四成股權，投資總額約新台幣58億元，每股投資成本約港幣2.75元，近年澳優也繼續對外收購同業公司，營收、獲利持續成長，成為該集團旗下金雞母。

澳優昨日在港交所收盤價格為港幣6.64元，單看此交易案折價約兩成，不過若以晟德近年投資澳優成本概算，投資報酬率近一倍。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

新台幣中信集團晟德
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

美中貿易戰 龔明鑫憂心：台灣很難躲

2018-04-07 00:18

國發基金鎖定5+2產業 效果加分

2018-04-07 00:33

國發基金挺生技 注資群曜

2018-04-07 00:33

朱成志看生技類股 掀比價效應

2018-04-07 00:31

李鍾熙談生技趨勢 合作掀風潮

2018-04-07 00:31

晟德林榮錦：攜手澳優 整併乳業市場

2018-04-07 00:30

3月有10天用電量創高 4月估亮橘燈供電吃緊

2018-04-06 19:16

改革教育制度 拚生產力

2018-04-06 01:06

人口負利時代 衝擊經濟

2018-04-06 01:06

台電將發綠債 利率創低

2018-04-06 01:06

核二重啟延後…雪上加霜

2018-04-06 01:06

政院攬才 擬推新移民法

2018-04-06 01:06

供電吃緊 進入最艱困一個月

2018-04-06 01:06

惠台31條大解析／專家：搶商機…搬開政治絆腳石

2018-04-06 00:57

惠台31條大解析／國銀攻陸支付聯貸 機會來了

2018-04-06 00:56

名家觀點／人民幣計價原油期貨的戰略意義

2018-04-06 00:45

離岸風電截止收件 2兆大餅9家搶

2018-04-05 23:49

財經觀點／美對鋼鐵開鍘 中鋼身負重任

2018-04-05 23:41

離岸風電融資 公銀為何能推就推

2018-04-05 23:24

風電大餅大家搶 能源局設三防線

2018-04-05 23:22

微軟的轉型之路 台灣廠商可以學到什麼？

2018-04-04 09:00

台灣人愛吃雞排 麥當勞要搶肯德基市場

2018-04-04 07:30

如興竟拿國發基金扮散財童子？

2018-04-02 16:30

要當台灣支付寶 Line為何選一卡通而不選悠遊卡？

2018-03-31 11:10

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

為何Google、IBM、微軟都相中台灣？有三個原因

2018-04-06 14:20

面板廠面對中國大陸關稅 從在意到鬆手

2018-04-06 09:13

消保意識抬頭 金管會全面取消醫療險復效等待期

2018-04-06 21:17

美中科技競賽 IEK：台灣應結盟歐美

2018-04-06 08:49

台酒泡麵搶進新加坡 今年整體營業額衝10億

2018-04-06 13:33

特斯拉反彈 自駕車族衝刺

2018-04-06 13:33

3月有10天用電量創高 4月估亮橘燈供電吃緊

2018-04-06 19:16

未來車2大研發方向

2018-04-06 13:33

美自駕車意外接連發生 台、日產業發展未受影響

2018-04-06 12:25

台中類捷運宅！建案流行商場就在樓下

2018-04-06 10:54

不只背包客愛搭 廉航旅行團興起

2018-04-06 13:33

自駕技術的黃金5年

2018-04-06 13:33

高績效企業／培育科技4.0人才 搶攻隱形經濟

2018-04-06 03:56

品牌計畫／提升商品感性價值

2018-04-06 03:56

核廢最終處置場選址 立委提案應尊重原住民

2018-04-06 17:36

圓展推出全新專業PTZ攝影機

2018-04-06 17:26

瑞智訂單大於產能一成挹注 1Q出貨量創新高可近500萬台

2018-04-06 17:25

核二2號機須加送反應爐報告 再轉無時間表

2018-04-06 17:42

自駕車發展成定局 市場看好電動車、自駕車、ADAS發展

2018-04-06 12:23

不忍農民磨壞膝蓋 台商開麝香貓咖啡莊園

2018-04-06 10:22

耗時5年 22項特定傷病標準化定義 最快9月上路

2018-04-06 21:17

學者：廉航還有成長空間

2018-04-06 13:33

離岸風電購電費用 能源局：兩兆是最大值

2018-04-06 23:44

智慧經營／建立策略資源…創造優勢 奠定勝基

2018-04-06 03:56

瑞智在青島廠投年產能300萬台新生產線

2018-04-06 17:25

中美貿易戰開打 VIX及反向ETF全面站上風

2018-04-06 22:02

國發基金推「產業創新轉型基金專業輔導團」

2018-04-06 21:00

地方業者組聯盟 搶進印尼綠能市場

2018-04-06 09:28

台水80位水醫生 年徒步檢漏3萬公里管線

2018-04-06 11:57

美中貿易戰 龔明鑫憂心：台灣很難躲

2018-04-07 00:18

避美中衝突 科技業在台投資

2018-04-07 00:21

乙式車險保費 大降20％

2018-04-07 00:02

湯石照明首季營收微幅成長

2018-04-06 18:28

兩岸生醫結盟／晟德旗下澳優 大陸中信入股

2018-04-07 00:29

走出谷底 Q1商業不動產投資信心指數較上季樂觀

2018-04-06 22:02

國發基金挺生技 注資群曜

2018-04-07 00:33

朱成志看生技類股 掀比價效應

2018-04-07 00:31

國發基金鎖定5+2產業 效果加分

2018-04-07 00:33

任意第三人責任險 看漲

2018-04-07 00:02

外溢保單保費收入 去年增61％

2018-04-07 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top