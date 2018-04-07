兩岸生醫結盟／晟德旗下澳優 大陸中信入股

2018-04-07 00:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



晟德集團董事長林榮錦。 晟德／提供 分享 facebook

晟德集團昨（6）日公告，該公司董事會4日通過旗下子公司澳優乳業與中國大陸中信集團（簡稱中信集團）旗下公司中信農業產業基金（簡稱中信農業基金）股權轉讓協議，中信農業基金將投資澳優約港幣19.63億元（約新台幣73億元），取得澳優25.18%股權，成為單一最大股東。

澳優是中國大陸最大羊奶粉公司，而此交易案預計今年7月完成，這也將是迄今兩岸攜手投資國際生醫業最大案。

晟德昨日表示，此案目的在於引進全球大型股東，攜手整併，聚焦大健康領域，打造澳優成為世界級生醫企業。

此次交易，晟德擬轉讓澳優10.35%股權、計1.3億股予中信農業基金，澳優並同步發行新股2.49億股予該基金，每股交易價格港幣5.18元，中信農業基金總投資約新台幣73億元。

其中，晟德轉予中信農業基金的澳優10.35%股權，將由晟德集團旗下之晟德、玉晟生技投資及玉晟管理顧問三家公司共同出售，金額約港幣6.73億元（約新台幣25億元），晟德集團預計處分利益約新台幣9.64億元，每股貢獻約2元。

晟德近年積極轉型為生技投資控股公司，於2014年11月宣布收購澳優後，陸續取得後者逾四成股權，投資總額約新台幣58億元，每股投資成本約港幣2.75元，近年澳優也繼續對外收購同業公司，營收、獲利持續成長，成為該集團旗下金雞母。