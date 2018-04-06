陸商務部二度反擊：反制美國加稅清單不排除任何選項

2018-04-06 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



針對美國總統川普再提對中國額外加徵千億美元關稅，中國商務部晚間8時再度召開記者會，強調一旦美國公佈1,000億美元的加稅清單，中國將立刻反擊，且反制措施將不排除任何選項。

由於中國駐美大使會見美國代理國務卿，引起中美重新做回談談判桌，貿易戰可望收場的揣測。但中國商務部正式澄清，到目前中美財經官員近期並未進行貿易談話。

美中在北京時間4月5日一天之內先後公佈貿易制裁和報復清單後，中國駐美大使崔天凱會見美國代理國務卿沙利文，被視為中美重新做回談判桌，貿易戰有和解跡象。

不過，美國總統川普北京時間4月6日又點火，要額外對中國1,000億美元商品加徵關稅，使得中國商務部一天之內，罕見在中午和晚間八點兩度召開記者會，強力回擊。

商務部發言人高峰中午回應千億美元商品關稅表示，中國會不惜付出任何代價 堅決回擊；美方堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將奉陪到底。

晚間八時高峰再度招開記者會，指責美國誤判了形勢，且美國的行動是極端錯誤的，高峰強調中國已經做好準備，在應對措施上不會猶豫，一旦美國公佈1,000億美元的清單，中國將立刻大力度反擊。

高峰說，中國有非常詳細的反制措施，且不排除任何選項。「我們認為這是一場單邊主義和多邊主義的矛盾，是自由貿易和保護主義之間的矛盾，傷害了中國的核心利益。」

他強調，中國按照底線思維的方式，只要美國進一步升級行動，中國已經擬定了十分具體的反制措施，「我們不會挑事，但如果有人挑事，我們會堅決迎戰，中國人辦事歷來是十分認真的，我們一定說到做到。」