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十個問題搞懂比特幣

2018-04-05 04:26經濟日報 陳嘉宇陳亞宏徐薈、張文

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比特幣成為全球金融市場的目光焦點，比特幣怎麼獲取？如何使用？又有哪些風險？經濟日報特別為讀者整理十個你必須要知道的相關知識，讓你一窺比特幣的秘密。

比特幣是什麼

●比特幣是種虛擬貨幣，2008年日本程式設計師中本聰發表一篇論文，詳細描述比特幣的概念與運作模式，並在2009年1月3日發行50個比特幣，被認為是最早的比特幣概念。

●2010年，開始有人在比特幣論壇交易比特幣，賦予實際價值。此後，有網路Bitcoin錢包軟體就可流通，好比電子郵件，全球通行。

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比特幣
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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