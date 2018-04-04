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陳冲兼顧現實 法人董事、自然人董事不宜二選一

2018-04-04 21:48聯合報 記者孫中英╱即時報導

針對金管會擬規定，銀行「專業董事」須增加「自然人董事」比率。東吳大學法商講座教授陳冲建議，可考慮「公司法」修正時提出的建議，即「董事原則上都是自然人」，但公司可以章程規定、依公司法第27條指派代表人，若該名法人董事表現不佳、績效不彰，指派該代表人的政府機構或公司，須負起連帶責任。

法人董事是台灣特有制度，自民國55年起實施已逾半世紀，大部分學者，因為國外並無「法人董事」設計，都反對「法人董事」。陳冲說，他也贊成修改，但修改時，應「兼顧現實」；因為根據統計，台灣前150大公司中，完全沒有法人董事的「只有7家」，若「2選1」，改成絕對法人或絕對自然人董事，影響層面會很大。

陳冲說，法人董事有個好處，就是隨時可派出最佳陣容，好比一個籃球隊，5個先發球員上場後，若是自然人球員「累死不能換，打不好、受傷了，都不能換」，此時還不如容許球隊可換人。

陳冲說，在公司法修法過程中，針對公司法第27條（即可指派法人董事條文）有個修正建議可以參考，就是「董事原則上是自然人」，但公司可用公司章程來規定，依公司法27條規定來指派代表人，但該法人代表若表現不佳、績效不彰，指派法人代表的政府或公司行號，須「負起連帶責任」，因為也要付責任，應可制約不能隨便亂派代表人。

東吳大學講座教授陳冲說，若改成絕對法人或絕對自然人董事，影響層面會很大，修改法規...
東吳大學講座教授陳冲說，若改成絕對法人或絕對自然人董事，影響層面會很大，修改法規，應兼顧現實。記者孫中英／攝影
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公司法東吳大學金管會
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