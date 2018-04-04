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清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

摩根大通：中美貿易摩擦影響有限

2018-04-04 14:09聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

美國政府宣布對價值約500億美元的大陸商品徵收25%關稅，摩根大通旗下JF資產管理公司亞洲首席市場策略師許長泰今日表示，就目前公布的細節來看，這次貿易摩擦對大陸宏觀經濟的影響有限，且投資者已有預期，今日亞洲市場反應較為平靜。

路透報導，許長泰時指出，中美貿易摩擦不會僅僅這一輪就可解決，未來幾年還將歷經多次曲折和多輪貿易摩擦。投資者應更多關注那些更為依賴國內需求、受貿易爭端影響較小的行業。

「雖然昨天晚上給了更多細節，但市場已經有了一定的心理準備。」他說，目前投資者關注中美貿易摩擦是否有談判機會，是否會引發新的貿易摩擦。

美國昨公布徵稅細節後，大陸市場周三反應平靜，滬綜指.SSEC早盤收升0.8%，香港恆生指數.HSI升0.1%。

許長泰進一步指出，從歷史經驗來推測，中美雙方近期或會進行談判甚至可能達成一些協議。短期來看，中美這輪貿易摩擦不會對經濟或市場產生非常不利的影響。

「500億美元不是太大的數目，但如果繼續擴大，對大陸的出口會有更大的打擊。」他認為，美國經濟也相當依賴大陸商品，最近的貿易摩擦對美國本土的通脹、企業盈利、金融市場均為不利。

據海關總署此前公布數據，去年全年大陸出口額達人民幣15.33兆元。

他指出，美國對價值500億美元的大陸商品加徵25%關稅，實際影響約為125億美元，對大陸經濟增長的負面影響也就0.1個百分點左右。另外，這些商品還可以尋求向其他國家出口，所以實際影響並沒有那麼大。

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