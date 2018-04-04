美中貿易戰衝擊 工商團體籲優化投資環境

2018-04-04 14:10 中央社 台北4日電



美中互祭關稅制裁清單，恐對台灣產業造成衝擊。工商團體今天呼籲政府正視國內投資環境問題，讓業者願意回到台灣投資，避免資金、人才持續外流。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間3日公告對中國大陸的「301制裁」清單，內容涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元產品，建議課徵25%關稅。USTR將於5月15日舉行首次公聽會，之後才會確認加徵關稅的最後清單。

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生指出，智慧機械、資通訊產品都是台灣出口主力，且大陸是台灣企業主要製造基地，美國對大陸制裁，間接會對台灣產業造成嚴重影響，只能期待美中雙方透過諮商談判解決彼此的貿易爭端。

他也說，台商在全球布局時也必須考量美中貿易關係等因素，必要時可能採取轉單方式，透過其他生產基地或在台灣生產出口，降低影響。

中華民國工商協進會理事長林伯豐與中華民國商業同業總會理事長賴正鎰則希望政府能正視國內投資環境的問題。

林伯豐表示，台灣企業其實希望能在台灣投資，在既有基礎上投資，投資成本與風險都能降低，但現在公司營所稅增加、勞工政策也把企業當作敵人一樣對待，環境政策與經濟政策也無法配合，加上美國祭出投資優惠政策，可能造成台灣有份量、有本領的企業轉到美國投資，而人才、財務能力較不足而留在台灣的企業可能會面臨訂單減少或歇業的困境，整體前景堪慮。

賴正鎰也說，企業在台灣投資，管控生產及技術等各方面都較穩定，但國內投資環境惡化，造成人才、企業出走，是政府必須面對的問題。他建議學習瑞士、新加坡等國，不要太過保守、太排外，反而造成台灣原有的地理優勢、勞力優勢等逐漸流失。

賴正鎰指出，川普的政策就是要吸引廠商到美國生產，提高美國就業率，當企業開缺搶人，勞工薪資自然就會提升，人才也比較願意留在國內。