親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

草原沒有墓碑：蒙古族怎麼替成吉思汗掃墓？

美貿易制裁清單有無波及台廠 看產品出口地

2018-04-04 12:18中央社 台北4日電

美國貿易代表署公告「301制裁」清單，再度針對中國製造2025政策。投顧分析，可能影響資通訊和電子科技台商，產品出口地是關鍵，美中雙方未來妥協程度仍有待觀察。

美國貿易代表署（USTR）今天公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，受影響產業涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元的產品。

華南投顧董事長儲祥生表示，這是美方對進口鋼鐵和鋁產品採取232措施之後，整體貿易策略的一環，未來需觀察301制裁清單的具體落實方式。

元富投顧總經理劉坤錫推測，制裁清單內有關鋼材的品項，應是落實美國商務部先前提出232鋼材和鋁材產品國安調查建議措施，特別針對中國大陸。

觀察美國301制裁清單對台灣產業影響面，劉坤錫預期，美國301制裁清單可能對台灣的資通訊產業影響不小，對電子科技產業可能會有負面關聯。至於航太產業部分，影響程度有限；對於台灣的鋼鐵產業，影響程度小。

儲祥生表示，美國301制裁清單可能對電子科技業產生影響，需觀察在中國大陸製造零組件、或是在中國大陸進行組裝生產的台灣廠商，未來是否會受到美國對中國大陸出口終端電子產品課徵關稅的波及，零組件或組裝產品的產量和價格可能受到牽動。

劉坤錫指出，觀察美國301貿易制裁清單對於台灣廠商是否有影響，可留意台灣廠商產品的出口地，關鍵在於產品出口許可證的地點。

他舉例指出，台灣鋼鐵業絕大多數的產品出口地以台灣為主，美國貿易制裁清單對台灣鋼鐵業關聯不大；不過若台商在中國大陸設廠製造生產的產品、出口許可證列在中國大陸，就需觀察美國貿易制裁清單的影響程度。

對於美中貿易戰之間的角力，儲祥生分析，在美國提出落實301制裁清單期間，中國大陸應該會進一步反擊，這段期間，對於金融市場的影響值得觀察。

儲祥生預期，美中貿易戰角力最終可能會相互妥協，在談判桌上見真章。美中雙方目前互相擺出姿態、放話，也是為了未來雙方回到談判桌上的籌碼。

不過儲祥生指出，美國301制裁清單鎖定「中國製造2025」的產業計畫，針對中國大陸的意味濃厚，加上美國總統川普主要經濟幕僚和顧問，對於中國大陸這個潛在競爭對手已有一定的見解，未來美中雙方的妥協程度有多少，仍有待觀察。

儲祥生鋼鐵
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

微軟的轉型之路 台灣廠商可以學到什麼？

2018-04-04 09:00

若物價因電價漲盼共體時艱？他批經長沒同理心卸責商家

2018-04-04 06:57

美301制裁清單出爐 經部加班盤點影響

2018-04-04 12:44

美中貿易戰 科技部：助業者研發創新因應

2018-04-04 12:18

貿易戰煙硝味 投資方向何去何從

2018-04-04 11:22

企業搶人大戰 營業秘密保護有撇步

2018-04-04 10:07

台灣人愛吃雞排 麥當勞要搶肯德基市場

2018-04-04 07:30

惠台31條大解析／專家觀點：透過私法人申請 機會大

2018-04-04 02:06

惠台31條大解析／參與陸研究計畫 留意適法性

2018-04-04 02:06

發票無紙化 還差最後一哩路

2018-04-04 01:36

勞金局：全年將維持正成長

2018-04-04 01:15

寵子經濟／益智類玩具 買氣火熱

2018-04-04 00:57

寵子經濟發威 教育股帶財

2018-04-04 00:57

寵子經濟／電商分杯羹 產品精緻化

2018-04-04 00:57

財經觀點／貨幣戰牽動 全球股市顛簸而行

2018-04-03 23:14

勞動基金 2年來首見虧損

2018-04-03 23:02

推離岸風電檢測 標檢局砸10億建機艙測試實驗室

2018-04-03 19:42

離岸風電 颱風、地震國家標準 今年底出爐

2018-04-03 19:41

台灣超商密度全球第2 每2211人就有1家

2018-04-03 13:05

勞動基金投資2月跳水？兩年來首見負數

2018-04-03 12:33

連結在地國際 半導體材料業建廠雲科工

2018-04-03 12:29

台微體術後長效止痛藥TLC590 向FDA提出臨床試驗申請

2018-04-03 10:34

中美貿易戰 科技部：台高科技產業受波及

2018-04-03 10:14

美中爭霸？法人：預估不會引發全面貿易戰

2018-04-03 09:59

如興竟拿國發基金扮散財童子？

2018-04-02 16:30

本周經濟指標／歐3月製造業PMI估下滑

2018-04-02 00:02

要當台灣支付寶 Line為何選一卡通而不選悠遊卡？

2018-03-31 11:10

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

缺失太多 金管會重罰遠雄人壽1,440萬元

2018-04-03 16:53

金管會重罰遠雄人壽 解除趙信清總經理職務

2018-04-03 17:06

遠雄人壽爆缺失 趙藤雄父子5年不能碰金融

2018-04-03 20:01

勞動基金2月底虧損281億 兩年來首見

2018-04-03 17:04

Mac擬用自家晶片 三強搶單

2018-04-04 01:26

日月光又一個百億投資案動土 陳菊、陳其邁準備換位？

2018-04-03 15:12

勞動基金 2年來首見虧損

2018-04-03 23:02

人壽不動產開發倚賴集團辦？ 金管會解除趙藤雄父子職務

2018-04-03 19:39

台灣人愛吃雞排 麥當勞要搶肯德基市場

2018-04-04 07:30

總經理被解職 遠雄人壽宣布由董事長孟嘉仁代理總經理

2018-04-03 19:29

若物價因電價漲盼共體時艱？他批經長沒同理心卸責商家

2018-04-04 06:57

員工酬勞現金超過10億元公司增加 台積電居冠

2018-04-04 10:17

日矽併效應 日月光產能滿載

2018-04-04 00:57

超日趕韓！台灣便利商店密集度 居全球第二

2018-04-03 14:35

遠雄礁溪溫泉飯店等14個自地自建案 爆嚴重缺失

2018-04-03 18:04

台灣超商密度全球第2 每2211人就有1家

2018-04-03 13:05

發票無紙化 還差最後一哩路

2018-04-04 01:36

內控缺失 金管會罰遠雄壽1,440萬元

2018-04-04 01:54

光世代降價 342萬戶受惠

2018-04-04 02:08

研調：受台灣美光氮氣事件影響 DRAM第2季供貨恐更吃緊

2018-04-03 16:20

三重仁義段加入重劃區戰局 今年百億案量搶客

2018-04-03 13:31

鴻海拓展8K生態 夏普要拍出絕美泰國

2018-04-03 14:35

宏達電Q1營收87.9億元 只剩顛峰時期6.5%

2018-04-03 17:09

金士頓強攻SSD 群聯接單樂

2018-04-03 13:05

外資愛台灣 3月淨匯入192億元

2018-04-04 01:11

風電熱 五業者合設訓練公司

2018-04-04 01:57

愛旅遊更愛吃 台灣人國內外用餐消費都高過購物花費

2018-04-03 16:38

小蝦米打贏大鯨魚 廠商分享專利戰經驗

2018-04-03 15:01

宏達電3月營收再跌破30億 等旗艦機救援

2018-04-03 17:15

日月光張虔生：半導體未來大者恆大

2018-04-03 13:05

電動機車發展方向 換電充電孰優

2018-04-04 08:53

房東出租安心 信義攜手富邦產險推凶宅險

2018-04-03 13:34

離岸風電 颱風、地震國家標準 今年底出爐

2018-04-03 19:41

迎接新iPhone 蘋概忙擴產

2018-04-04 01:30

抓準壯熟齡客 麥當勞推信用卡小額支付

2018-04-04 07:30

推離岸風電檢測 標檢局砸10億建機艙測試實驗室

2018-04-03 19:42

學保…今年恐再流標

2018-04-04 01:54

上銀滿手單 Q1營收有望創高

2018-04-04 02:08

上銀擴充營運 擬徵才千人

2018-04-04 02:08

風電商機甜 信邦風機特殊配線全球市占4成

2018-04-03 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top