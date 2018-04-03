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推離岸風電檢測 標檢局砸10億建機艙測試實驗室

2018-04-03 19:42聯合報 記者高詩琴╱即時報導

為了協助離岸風電開發商順利取得融資，經濟部標檢局投入16.4億元要推動離岸風電第三方檢測驗證。標檢局長劉明忠表示，其中10億元將投入設置「機艙動力測試實驗室」，以8ＭＷ風機為目標，預定109年可完工。

標檢局組長黃志文說，等到實驗室完工後，台灣零組件就可以拿來測，標檢局也將參考國際收費價格，「會訂比較實惠的」。對於業者來說，不僅可以省下將產品送到國外驗證的高運輸成本，如果驗證成果不好，也比較容易釐清哪裡不佳。「可以省時間，也可能省錢」。

劉明忠指出，不同國家的風機裝置容量都不一樣，有4ＭＷ、6ＭＷ，8ＭＷ的風機雖然還沒有量產，但標檢局看準是未來趨勢，動力測試實驗室的目標將以8ＭＷ為目標。同時，也將安全係數定為1.5倍，最高可以測試高達12ＭＷ以下的風機發電設備。

劉明忠表示，另外6億預算主要是盡職調查（DD）、專案驗證（PC）、海事保證鑑定（MWS）的人才訓練子計畫。

劉明忠表示，推動的第三方驗證也與國際知名的的三方驗證機構合作，如日本Class NK、丹麥K2、荷蘭Green Giraffe等。至於風場開發商，也與中能發電、竹風電力、台電、達德能源、丹麥CIP、加拿大北陸能源等。

劉明忠表示，針對不同的驗證項目，標檢局也列出一份文件清單，舉例來說，盡職調查就有「能源產量」、「營運及維護」、「安裝及時程」、「設計、技術及驗證」五大項。未來開始推動驗證時，也會提供這些報告給有意貸款的銀方業者，「有些是內參，有些可以提供給銀行業者來評估風險」。

黃志文表示，離岸風場融資常見專案融資，但是「銀行要只靠台電一紙PPA（購電合約）就要融資，頭很大」，因此標檢局負責第三方驗證。為了降低風場專案投融資的風險，標檢局現在都會與金融業者定期舉行溝通平台會議。

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