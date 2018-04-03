風機增抗颱標準 年底可望在台上路

2018-04-03 19:57 中央社 台北3日電



經濟部標準檢驗局今表示，風機抗颱國際標準Class T有望今年8月由日本提出後通過，國家標準年底將可望在台灣上路；而斥資新台幣10億元風機機艙動力測試實驗室，有望109年啟用。

經濟部標準檢驗局局長劉明忠今天對媒體表示，由於各國發展風機，並不像台灣一樣有颱風等特殊天然災害，根據台灣實測結果，強度颱風最強每秒風速達57公尺，訂定出的風機標準Class T有望透過日本提出，8月獲國際電工委員會（IEC）通過成國際標準，年底有望在台灣上路。

劉明忠表示，由於台灣並不是IEC的會員國，去年跟日本海事協會簽訂合作備忘錄後，雙方針對颱風及地震等相關標準如何建議，共同提供意見、資料共同合作。

至於風機抗震，目前國際規範尚未完整，標檢局目前跟國家地震中心合作，預計今年5月將推出離岸風店結構支撐物設計準則，未來以重力加速度為基準，要求每個風機基座孔洞必須單獨測試耐震能力，詳細內容有待國震中心未來公布細部規劃。

針對政府積極推動離岸風電，經濟部標準檢驗局預計109年前將在台中港建置造價新台幣10億元的風機機艙動力測試實驗室，並納入抗颱測試項目，以8MW的機艙作為建置目標，因應未來風機規格逐漸增加，實驗室安全係數將設定為1.5倍，未來12MW以下的風機都可透過實驗室測試。

由於能源局將在4月下旬公布離岸風場遴選結果，選擇109年優先併網者，可望優先獲得風場經營容量，劉明忠表示，目前機艙動力測試實驗室已經全力規劃策動，可能還是沒辦法完全趕上能源局109年的第一階段遴選。

標檢局組長黃志文指出，建置風機機艙動力測試實驗室其實對國內零組件廠商很有幫助，不僅收費比國外便宜，更是省下時間，並保護商業機密，可以把成品留在國內，檢測上面有問題也可以馬上調整，不會只是收到國外實驗室的「Yes or No」，國內設置實驗室幫助很大。

而因應再生能源融資需求，標準檢驗局除了規劃機艙動力測試實驗室之外，目前集結國內6個技術法人組成第三方檢測驗證菁英團隊。

包括由台灣經濟研究院與中國驗船中心進行盡職調查（Due Diligence, DD）、金屬工業研究發展中心及中國驗船中心執行專案驗證（Project Certification,PC）、中國驗船中心及船舶暨海洋產業研發中心進行海事保證鑑定（Marine Warranty Survey, MWS）。

其他如台灣大電力研究試驗中心負責海上電纜及變電站的電力品質驗證，以及由台灣電子檢驗中心負責離岸風場的資通訊品質及弱電設施驗證。

標檢局表示，為了促進第三方驗證，目前已經促成中能發電、竹風電力、台電、德商wpd達德能源、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、加拿大北陸能源及新加坡玉山能源跟相關法人簽署合作備忘錄。