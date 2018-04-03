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美中貿易戰 散裝航運：不影響載原物料

2018-04-03 19:57中央社 台北3日電

美中貿易戰一觸即發，雙方互課高關稅商品是否會影響航運界營運受關注，大型散裝航運業者慧洋認為，貿易戰是政治問題，但慧洋載運貨品多以上中游原物料為主，不太受貿易戰影響。

慧洋今天在證交所舉行法人說明會，財務長薛亦駿表示，貿易戰從來都沒有贏家，而且貿易戰根本是個政治問題，未來貿易戰如何走，無法預測。

薛亦駿指出，從第一波美國打算課徵所有進口鋼鐵和鋁的關稅25%和10%，不過但書是各國必須和美國重新協商以獲得進一步豁免，結果以美國從各國進口鋼鐵和鋁的價值去計算，那些獲得豁免的國家幾乎占了75%，顯然美國進口鋼鐵和鋁價值較大的國家（加拿大、墨西哥、歐盟等）並未被課到高額關稅。

他認為，貿易戰多半針對的是終端產品，較少觸及上中游原物料端，畢竟美國也需要這些原物料，以散裝航運載運大宗的穀物、煤炭和鐵礦砂來看，似乎並非貿易戰的焦點；或許有部份船舶租家會略微觀望，對散裝航運業影響輕微，但整體上對慧洋不會有太大實質上的影響。

另外，慧洋在法說會中提及，目前擁有128艘各型散裝船，2018全年預估將有48艘船舶換約，租金調漲幅度約20%，優於去年底預期，有助2018年營運顯著獲利成長空間。

慧洋總經理鄭俊聲說，這兩年慧洋新下訂約15艘新船，今年會交付4艘船，其中有一艘是LPG(液化石油氣)船，租家是法國的GEOGAS公司，租期為7年，由於LPG船的獲利不差，慧洋有意再下訂第二、三艘新船。

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