親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

超猛高中生上美國20間頂大 哈佛、史丹佛等任他挑選

郭雪芙被「統一之聲」盯上 命她刪台灣國籍自介

台微體術後長效止痛藥TLC590 向FDA提出臨床試驗申請

2018-04-03 10:34經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

新藥股台灣微脂體（4152）今（3）日宣布其自行研發之非鴉片類術後長效止痛藥物 TLC590 已向美國食品藥物管理局（FDA）申請進入臨床試驗審查（Investigational New Drug, IND）。

TLC590乃經由台微體獨家BioSeizer藥物傳輸平台包裹的非鴉片類局部麻醉藥物羅哌卡因（ropivacaine），此款藥物設計的重點是，於術後注射，藥效不但能立即發揮，還能持續長達72個小時。

若申請通過，台微體即可於美國展開臨床一／二期人體試驗。收案對象為接受疝修補手術的病患，透過劑量累增試驗並與市售羅哌卡因對比，評估TLC590的安全性、耐受性及藥代動力學特性。

台微體葉志鴻總經理表示，很興奮有此次機會把TLC590送往精簡型的505（b）（2）法規途徑。他說，我們關心許多病患因為手術的緣故，而接觸到鴉片類藥物的使用，並且從此開啟了藥物成癮的不歸路。台微體可望這款非鴉片類術後長效止痛藥物TLC590能夠解決這個令人擔憂的問題。這次於美國提出的臨床試驗申請，正是邁向這個目標的一大步。

根據世界銀行統計，美國在2012年共進行了約9,600萬個手術。許多病患因為術後的疼痛無法被一般藥物適時的控制，於是開始使用醫師開的鴉片類處方藥。鴉片類藥物雖然止痛效果佳，卻也極容易產生依賴性；一旦上了癮，就有可能因為藥物過量而致死。

美國疾病控制與預防中心表示，2016年有42,249名美國人的死亡與鴉片類藥物過量有關。 TLC590乃台微體自行研發之非成癮性、非鴉片類、長效緩釋的羅哌卡因藥物。羅哌卡因屬市面上常見的氨基酰胺類局部麻醉藥，為另一款常見麻醉藥物布比卡因（bupivacaine）之第二代衍生藥物，其心血管毒性和中樞神經系統毒性都比第一代的布比卡因少了許多。

目前，美國市場上有一款長效緩釋的布比卡因藥物，藥效大約持續24小時，在24至72小時內並無顯著的效果。TLC590緻密多層的結構能夠提供高濃度的載藥量；藥物的設計有一部份是未被包裹的羅哌卡因，提供立即的疼痛緩解效果，另一部份則是被層層包裹的羅哌卡因，透過緩慢地釋放藥物，期待讓藥效持續長達72小時之久。

臨床前試驗顯示，TLC590的藥效比一般市售羅哌卡因止痛效果持久；與上市的長效緩釋布比卡因藥物相較，TLC590能更迅速的發揮止痛效果，並且更持久地發揮止痛效果。

台微體手術
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

中美貿易戰 科技部：台高科技產業受波及

2018-04-03 10:14

美中爭霸？法人：預估不會引發全面貿易戰

2018-04-03 09:59

惠台31條大解析／台商：申請門檻...可望更寬鬆

2018-04-03 01:48

惠台31條大解析／高新企業減稅 磁吸研發力量

2018-04-03 01:48

PMI飆次高 景氣加速復甦

2018-04-03 01:45

名家觀點／發展自駕車 兩大策略推動

2018-04-03 01:32

陸對美報復關稅集中農產品 對台影響不大

2018-04-03 01:12

財經觀點／活化公有地 讓安養設施添助力

2018-04-02 23:43

經長：夏季供電雖緊 但會維持穩定

2018-04-02 23:25

美元買點到了嗎？ 謝金河這樣回答

2018-04-02 22:03

投信：中美貿易戰 大陸醫藥成為避風港

2018-04-02 17:31

如興竟拿國發基金扮散財童子？

2018-04-02 16:30

節電找辦法 台電盼抑低尖峰用電139萬瓩

2018-04-02 16:05

工廠輔導法修法需審慎 立院經委會擇期再審

2018-04-02 15:04

楊金龍：政府應多著墨內需 進一步解決低薪

2018-04-02 14:25

供電雖然緊澀 經長：但今夏可維持穩定

2018-04-02 14:25

星展指中美貿易戰衝擊台灣 勿輕忽

2018-04-02 14:25

調查：家庭月收入破10萬 才敢養小孩

2018-04-02 14:19

加薪抵稅 有多少勞工可受惠加薪？

2018-04-02 14:12

解決低薪政院續射二箭 加薪抵稅回溯元月

2018-04-02 14:01

央行總裁：中美貿易戰 對台灣不會是利多

2018-04-02 13:41

核三歲修要再轉 原能會至少花一週審查

2018-04-02 13:38

台木工機械前進國際 中央地方聯手促升級

2018-04-02 13:30

央行總裁楊金龍：一半薪水花在消費上

2018-04-02 12:21

美中貿易戰 楊金龍： 應該還沒正式開戰

2018-04-02 11:54

3月PMI、NMI雙擴張 中經院：台灣景氣復甦中

2018-04-02 11:48

核三1號機明歲修 4月供電吃緊

2018-04-02 11:39

楊金龍：新台幣改版目前沒計畫

2018-04-02 11:15

養不起小孩？ 上班族估家庭月收100K才能生養一個

2018-04-02 10:16

經長：夏季供電雖緊澀 但會穩定供電

2018-04-02 10:13

台灣生育率全球倒數 低薪高房價高工時是主因

2018-04-02 09:46

本周經濟指標／歐3月製造業PMI估下滑

2018-04-02 00:02

要當台灣支付寶 Line為何選一卡通而不選悠遊卡？

2018-03-31 11:10

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

首波高收入含淚進場 顏炳立：下波房價要低才能賣

2018-04-02 12:42

美元買點到了嗎？ 謝金河這樣回答

2018-04-02 22:03

聯聚董座：房市三到五年不會好 講利多是違心之論

2018-04-02 18:49

特色小店紛紛出走 商仲：西門商圈租金到頂了

2018-04-02 11:41

央行總裁楊金龍：一半薪水花在消費上

2018-04-02 12:21

中美貿易戰 點燃貨幣戰 鴻海重傷

2018-04-02 23:11

四大電子代工廠 匯損近200億

2018-04-03 01:00

光陽今首提換電標準 被要求補充支援重型機車配套

2018-04-02 21:42

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28

華信航空6月14日起 台中直飛東京

2018-04-02 15:52

一邊用電腦一邊滑手機 中國信託7成客戶愛跨通路服務

2018-04-02 20:55

台灣負利率？ 中央銀行：別的國家負更多

2018-04-02 11:26

午餐吃什麼？ 富邦設幸福食堂 蔡明忠親自體驗

2018-04-02 14:54

Lexus賣贏BMW 躍豪華車二哥

2018-04-03 01:20

台北房市有點「狂」 第1季買賣移轉年增四成

2018-04-02 14:00

放寬豪宅管制？ 央行總裁楊金龍：還需要再觀察

2018-04-02 11:41

擺脫低迷 北市3月房市交易6年新高 交屋潮遍地開花

2018-04-03 05:27

機器人理財 將可全委投資

2018-04-03 01:41

國泰SOGO聯名卡推購物季最高回饋 刷5千回饋5%

2018-04-02 20:34

京華城將採國際標 土地價值至少406億元

2018-04-02 13:36

台積闢謠 不會赴陸發CDR

2018-04-03 01:20

房市熱烘烘 台北市建物移轉創27個月來新高

2018-04-02 15:52

銀行專家建議「子女保障信託」省稅傳承

2018-04-02 10:48

TOYOTA YARIS全新改款上市

2018-04-02 14:35

印度誤傳？鴻海集團在印度應是設PCBA產線

2018-04-02 19:36

Switch激勵 任天堂將超越微軟

2018-04-02 14:35

最紅高報酬保單狂吸500億 但有4個雷不能踩！

2018-04-03 10:00

陸廠NOR Flash獲三星採用 台業者：未受影響

2018-04-02 13:29

調查：家庭月收入破10萬 才敢養小孩

2018-04-02 14:19

節電找辦法 台電盼抑低尖峰用電139萬瓩

2018-04-02 16:05

星展指中美貿易戰衝擊台灣 勿輕忽

2018-04-02 14:25

央行總裁楊金龍：比特幣買賣應列入洗錢防制規範

2018-04-02 10:47

把握兩撇步 退稅提早入袋

2018-04-03 00:36

防制洗錢資料庫 擬7月開始收費

2018-04-02 16:39

恒耀收購轉投資企業 預計第3季完成

2018-04-02 17:15

中華郵政董座 魏健宏呼聲高

2018-04-03 05:21

王道銀不換純網銀執照 投資持開放態度

2018-04-02 13:34

加薪抵稅 有多少勞工可受惠加薪？

2018-04-02 14:12

核三1號機明歲修 4月供電吃緊

2018-04-02 11:39

手搖飲料店清心福全 4月起可使用悠遊卡付款

2018-04-02 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top