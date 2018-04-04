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台灣人愛吃雞排 麥當勞要搶肯德基市場

2018-04-04 07:30聯合新聞網 記者何秀玲／台北報導

台灣麥當勞全面開放信用卡小額支付與三大國際行動支付服務。 圖／聯合報系資料照片
台灣麥當勞全面開放信用卡小額支付與三大國際行動支付服務。 圖／聯合報系資料照片
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看準台灣人愛吃雞排，曾在2016年推出無骨雞排的台灣麥當勞，今年3月底捲土重來，這回瞄準風味雞排市場，推出加上搖搖粉的「搖搖樂雞腿排」，消費者依口味喜好搭配，還找嘻哈藝人代言，希望吸引年輕客群，新產品恐搶蝕傳統炸雞排店生意，更將威脅對手肯德基引以為傲的炸雞市場。

去年9月肯德基推出「上校薄脆無骨雞腿排」，不過是期間限定，並非常態商品。市場認為，肯德基以炸雞為主打，雞腿排應是測水溫的商品，肯德基的年銷售常勝冠軍，則是卡啦脆雞，以及卡啦雞腿堡；此外，肯德基一年光是在炸雞類所賣出的數量，可堆疊成8,000座的台北101大樓。面對麥當勞來勢洶洶，市場預料肯德雞一定會再出招回擊。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，台灣人愛吃雞排，根據農委會曾經統計的數字顯示，台灣人一天可吃掉25萬片。本次推出全新搖搖樂系列，就是看好風味雞排市場，加入許久未推出的搖搖粉，以「搖搖樂雞腿排」打頭陣，讓雞排加入搖搖粉，創造自己想要的味道，於日前開賣。

她說，2016年推出雞腿排後，深受台灣民眾喜愛，麥當勞雞腿排單賣或隨餐加點，年預估量約500萬片，但後來發現每位客人要的口味不同，本次以搖搖粉形式重新登場，希望滿足不同客人。

此外，麥當勞主餐方面，包括「大大雞腿堡」、「板烤雞腿堡」等產品也停止販售，去年9月期間限定推出的「千島黃金蝦堡」則進入主餐菜單中，也讓主餐多了海鮮選項。

寇碧茹透露，台灣麥當勞主餐常勝軍為雞塊，接著是勁辣雞腿堡和大麥克，其中大麥克漢堡一年可賣出千萬個，是萬年不敗的主餐，也永遠都是一號餐，是消費者最熟悉的餐點。

為了全新搖搖樂系列，台灣麥當勞昨日找來嘻哈歌手葛仲珊擔任代言人；寇碧茹說，此系列客群鎖定國高中學生，以及20至39歲上班族，希望藉由嘻哈音樂的感染力，吸引更多年輕客群。

麥當勞肯德基農委會台北101上班族
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