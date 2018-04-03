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陸對美報復關稅集中農產品 對台影響不大

2018-04-03 01:12經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

美國向中國大陸的鋼鋁產品開鍘，大陸回敬，對進口自美國的128項商品加徵15%~25%關稅。行政院政委鄧振中昨（2）日分析指出，大陸這波報復行動集中在農產品，主要受影響是兩國之間直接進口的農產品，不涉及第三國，對台灣影響不明顯。

不過，中央研究院經濟所所長簡錦漢昨日表示，預估川普的下一步就是要逼大陸坐下來談，看大陸能給美國一些什麼東西。他示警，美國的下一步，就是將針對與美國貿易順差很大，且與大陸有密切往來的台灣和南韓。

鄧振中川普
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