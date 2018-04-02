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六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

陸正式回擊貿易戰 除了關稅還握有報復籌碼

美中貿易戰 經濟部：密切關注

2018-04-02 21:55中央社 台北2日電

中國大陸今天公布對自美國進口128項產品加徵關稅清單，美中貿易角力漸趨白熱化，經濟部今天表示，持續密切關注美中經貿措施，正與國內鋼鋁業者溝通替代方案。

中國大陸今天凌晨公布對自美國進口的128項產品加徵關稅，以回擊美國對進口鋼鐵與鋁製品加徵關稅措施，陸媒報導表示，此舉是為了要「打醒」美國。

面對漸趨白熱化的美中貿易摩擦，經濟部表示，將持續關注美中所採取的經貿措施，以及雙方協商的最新進展；針對先前美國公布301調查結果，將對中國大陸課稅清單尚未公布，經濟部會持續追蹤，以盤點對國內產業影響範圍。

此外，經濟部表示，會持續協助業者提升競爭力，包括強化台灣製造、加速內需投資、提高創新能量，以及新南向政策等加速多元布局。

美國總統川普為解決對中國大陸龐大貿易逆差問題，今年初起祭出一連串貿易措施，其中針對進口鋼鋁的高關稅措施，波及不少台灣業者。

為回應美國對台灣使用中國大陸鋼鋁原料，使中國大陸鋼鋁間接傾銷至美國的疑慮，經濟部上週與鋼鐵公會代表研商解決對策；經濟部今天表示，正在盤點、研析國內鋼鋁業者含中國大陸產品的現況，而業者反映，未來可能面臨成本提高及履約問題，經濟部正與業者溝通，尋求合適替代方案。

經濟部官員指出，在當前爭取豁免及尋求替代方案上，政府一定會照顧業者，但「該調整體質的部分也要做調整」，會協助業者轉型生產高值化產品，培養「無可取代」的競爭力，從長期看來，才是健康的產業體質。

經濟部關稅美中關係貿易戰
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