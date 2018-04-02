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核四燃料棒運出 原能會：尊重台電決定

2018-04-02 16:35中央社 台北2日電

民眾連署在公共政策網路平台發起連署，要求暫緩核四燃料棒運出。原能會今天表示，尊重經濟部及台電公司處理燃料棒的決定，但會嚴格審查，確保運送作業安全無虞。

有提案人在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」提案，建議「暫緩將核四燃料棒送出國，並請台電為全國人民舉辦公聽會說明為何需要將燃料棒急著送出國」，3月21日檢核通過後，目前已有3926人附議。

提案人表示，核四燃料棒購買花費國家新台幣80億元，如果送出燃料棒，除了招受經濟損失外，更將台灣能源穩定的一個選項破滅，將來要進口燃料必須得看美國臉色，因此應暫緩核四燃料棒運出，並請台電公司舉辦公聽會，說明為何需要急著把燃料棒送出國。

身為核能安全的主管機關原子能委員會今天發布新聞稿指出，106年1月11日電業法修正案明訂，核能發電設備114年以前應全部停止運轉。核四廠初始爐心核子燃料屬台電公司財產，台電公司配合非核家園政策，規劃將核子燃料運至國外燃料製造廠家處理案，原能會尊重經濟部及台電公司決定。

不過，原能會表示，輸出的燃料棒，還是要經原能會審查核准，依據「核子燃料運作安全管理規則」規定，台電公司輸出核子燃料前應提出申請書，並檢附輸入國核准輸入許可文件、運送計畫及安全管制計畫等文件送原能會審查核准。

另外，根據「台美民用核能和平利用合作協定」及行政規約規定，原能會對台電公司核子燃料外運作業，將會進行嚴格管制並通告國際原子能總署派員查核。

原能會表示，原能會已審查核備台電公司提報「核子燃料運送計畫」、「安全管制計畫」及「龍門核電廠核子燃料外運廠區作業計畫」，完成核四燃料棒送國外處理管制準備作業。原能會將會積極督促台電做好外運作業，並在完成外運前，持續執行核子燃料貯存設施定期及不定期檢查，以確保貯存安全。

核四燃料棒因為元件型式及濃縮度差異問題，無法直接使用於國內現有核電廠，台電公司規劃運至國外燃料製造廠家，先將燃料束拆解成燃料棒，尋求轉售機會爭取資產最大價值；或是將燃料棒進一步拆解回收鈾料，並視市場行情伺機出售。

台電原能會核四

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