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諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

核三1號機明歲修 4月供電吃緊

2018-04-02 11:39中央社 台北2日電

本週清明連假，加上3部機組回歸，原本供電橘燈已轉為黃燈，但核三廠1號機明天起歲修，將減少95萬瓩供電，台電表示4月下旬備轉容量率偏低，供電吃緊，5月底以前大型機組歸隊後，備轉率可望再度回到6%以上。

核二廠2號機3月底再轉，反應爐卻自動停機，台電初判是蒸汽旁通壓力控制系統靈敏度動態調整導致，兩位數位化工程師已陸續抵台，不過台電提出檢討報告後，仍須原能會審核，才能再度併聯發電。

當備轉容量率低於6%時，代表亮起供電警戒的橘燈，核二廠2號機由於何時加入供電情況不明，台電原本預估4月上、中、下旬備轉容量率分別為5.54%、5.20%及5.53%，將亮起供電警戒的橘燈。

台電副中央調度監鄭有財接受媒體訪問時表示，由於本週接續清明連續假期，預估用電尖峰負載為2500至2600萬瓩之間，加上興達燃氣2號機、協和3號機及大林1號機歸隊，供電能力可望在6至7%之間。

不過，核三廠1號機即將在4月3日歲修，預計5月17日完成，裝置容量高達95.1萬瓩，是否影響供電？鄭有財表示，4月下旬備轉容量率偏低，大約5%左右，不過5月20日以前包括台中1、7號機及興達燃煤1號機歲修歸隊，備轉容量率可望回到6%以上。

台電發言人徐造華表示，核二廠2號機自3月28日安全停機後，原廠系統設計師昨天晚上已經趕到台灣，並立刻趕到核二廠廠區，在現場進行問題分析、肇因釐清及故障排除討論，詳細檢討報告會盡快提出。

103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度、裝置容量98.5萬瓩；核三廠1號機106年發電量為81.4億度，年度發電占比為3.53%。

供電台電

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