富邦證券歡慶30周年系列活動開跑 百萬豪禮大方送

2018-04-09 00:00 聯合線上 鄭珊婷



圖／富邦證券 提供 分享 facebook

富邦證券成立於1988年9月16日，今年正式邁入三十而立之年，富邦證券一路以來用心深耕台灣，攜手並進的30年歷程中，透過有感的金融服務，與客戶建立了長期互信的深厚關係，為了慶祝這個意義非凡的日子並回饋客戶，特別以『引領30，創新未來』為主題，規劃一系列的慶祝活動。富邦證券總經理程明乾表示，我們對自己的期許就是要能「引領30 創新未來」，用過去30年所建立的根基，作為引領金融創新發展的力量，為富邦開啟未來的無限可能。這次的30周年慶活動，包括不限用途「股票借貸找富邦。理財圓夢有人幫」贈獎活動以及「富邦30。豪禮大方送」抽獎活動，鼓勵投資人到富邦證券體驗便捷的數位平台和專業的理財金融服務。

「股票借貸找富邦。理財圓夢有人幫」活動率先開跑!報稅季節即將到來， 民眾的資金需求大增，為鼓勵廣大投資人有效靈活運用資金，活動期間，凡富邦證券客戶完成線上簽署不限用途款項借貸業務開戶完成，即可獲得摩斯電子早餐券!限量3000名，要搶要快!動撥借款成功的客戶加碼送7-11超商200元電子禮券，每戶限領一次，不限名額!直接透過即時線上申請的服務，借貸不求人，理財不露白，讓您資金運用靈活無極限，餐券、禮券通通貸回家！

圖／富邦證券 提供 分享 facebook

『富邦30豪禮大方送』抽獎活動接續上檔，即日起至8月31日止，只要單一交易帳戶交易指定商品滿額，即可獲得一組幸運號碼，交易越多、中獎機會越大！不但每月抽出Gogoro 2 Plus電動機車、日本大阪單人來回機票、任天堂switch、ASUS筆電、及摩斯早餐券等逾千份豪禮，投資人還可累積抽獎序號， 9月7日就有機會成為Lexus NX200的幸運得主，或是雙人同遊歐洲的大獎等你抽回家，另外還有Dyson 戴森吸塵器、空氣清淨機、掃地機器人等多項豪禮，鼓勵投資人務必把握機會到富邦證券體驗快速專業的金融服務順便把大獎抽回家！

富邦證券30周年慶活動訊息，可上富邦證券官網查詢及富邦證券粉絲團查詢，或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。

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