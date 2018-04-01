留才總動員 麥當勞200名餐廳襄理起薪36K

2018-04-01 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



麥當勞的人才招募4月啟動，光正職的餐廳襄理需求就達200名。 麥當勞/提供 分享 facebook 留才總動員，勞動部今年仿效日本首推「工作卡」，青年不用履歷可求職，希望能留住年輕人才。全聯4月中即將開幕的輔大門市，也將首度啟動產學合作和實習生制度，吸引年輕人才，麥當勞的人才招募計畫也將於四月啟動。

想要留才，就得協助青年就業，勞動部計畫仿效日本的「工作卡」制度，主要鎖定剛畢業、初次求職的新鮮人，提供自我評估、職場探索、職涯規劃、諮詢等服務，為就業做準備，再依據廠商所需的求才條件，讓青年可透過職業訓練來補足能力，而這些學經歷將會記錄在工作卡中，有如一份完整版履歷，待業青年不必煩惱製作履歷，可透過工作卡直接和廠商求職媒合。

勞動部指出，目前勞動部在高雄、台中、新竹有設置青年職涯發展中心，今年將新增新北、台南據點，今年5月將在五個就業中心開始試辦「工作卡」制度。

麥當勞的人才招募4月啟動，光正職的餐廳襄理需求就達200名。台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞提供餐廳襄理起薪36K，為職場新鮮人打造更優質的薪資利多環境，並提供穩健的升遷管道，後續職涯發展以餐廳副理為例，起薪可達42K，經理職級更可達52K以上。麥當勞重視人才的培訓與發展，針對每位餐廳經理，至少投資超過500萬元的金額，並提供450個小時以上的教育課程。

不過，藍郁琇也坦言， 受少子化衝擊，企業招募人員面臨更激烈的競爭，且受台灣學生學程延長的影響，企業對於年輕人才的召募確實較不易。

新創企業綠藤生機則是自2013年開始了實習生計畫，超過三分之一的歷屆實習生，最終加入了綠藤生機成為正職，且2017 年 9 個實習職缺，竟有超過 750 位應徵者。

綠藤生機執行長鄭涵睿指出，他在美國麻省理工學院就讀MBA時，發現美國學校十分重視實習，甚至會主動提供媒合機會。當時，全班沒有人不去實習，因為這是和業界接軌的最好機會。而相較於歐美許多企業提供多元而系統性的實習訓練，台灣年輕學生的選擇相對有限，但他認為實習生計畫，不僅讓年輕人有學習的機會，同時也為企業挑選年輕人才提供不同管道，是雙贏的方式。