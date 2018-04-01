出走青年想回家 但舞台、薪資、視野 台灣給不起...

2018-04-01 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



元大寶華綜經院董事長梁國源表示，隨著中國經濟的崛起，對台灣人才的磁吸力量將越來越強。。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 元大寶華綜經院董事長梁國源表示，隨著中國經濟的崛起，對台灣人才的磁吸力量將越來越強。

70年次的小林畢業之後，到海外工作已快十年，現已晉升到外商公司海外市場營銷副總的職位，除了薪水，她指出：「海外市場的規模體量大，不論在資源上、行銷操作上可以玩的東西很多，讓行銷工作更為挑戰、也更有趣。人才濟濟、國際化的格局大，也會一直刺激自己成長與前進。」

由於生活成本高、生活壓力大、加上親友也都在台灣，還是會閃過回台的念頭，但小林則感嘆，「到了海外工作，想回家，但真的回不來了！」舞台、薪資、視野，這些似乎都是台灣給不起的未來。

梁國源表示，台灣政府應要制定正確的「留才地圖」，擺脫過去以製造業為主的思維，畢竟自從網路發展之後，商業模式有了顛覆性的變革，與其做一些傳統式的勞動保護措施，或者更嚴格的勞動規範，台灣現在更需要的是面對新的網路世代的崛起，重新想一想台灣能否強化「平台經濟」，因為透過平台經濟，可能讓相當部分的自雇者可以更流暢的流入勞動市場。

台經院景氣預測中心主任孫明德則指出，過去台灣分別在1950~1960、1970~1980時期有二次的經濟奇蹟，當時都是因為有人才貢獻的因素，但現在台灣正面臨的是高階人才與年輕年才嚴重外流嚴重，再加上少子化、高齡化的衝擊，進來的又都是外勞，消費力不高，限縮了消費力道，這就是為什麼這幾年東區、天母的店一家一家關，連台灣的內需市場都撐不起來，哪還有機會談更大空間的經濟成長。