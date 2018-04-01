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3月PMI 有望重回成長

2018-04-01 01:24經濟日報 記者陳駿逸／台北報導

受到春節工作天數減少影響，中經院2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.4，較1月指數下跌8.6個百分點，非製造業經理人指數（NMI）部分也回跌到50.7。不過，由於二指數仍都呈現擴張，中經院對台灣的經濟狀況仍審慎樂觀。中經院於明（2）日公布3月採購經理人指數。

至於3月的情況，在剛公布的景氣對策信號九項構成項目中，促使景氣對策信號由黃藍燈轉為綠燈，綜合判斷分數增加4分，主要是工業生產指數由藍燈轉綠燈，分數大增2分；海關出口、機械及電機設備進口、以及製造業銷售量等則各增加1分。許多指標表現搶眼，因此，至今年1月PMI連續23個月呈現擴張，持續突破史上最長擴張期的紀錄的表現，雖2月曾因季節性因素下滑，仍令人對台灣景氣穩健回溫有信心。

3月最需要擔心的變數，就是美國總統川普持續出招，宣布將對進口鋼鋁課徵關稅，美中貿易戰後續變化令人提心吊膽，雖目前情況略顯和緩，但這樣的對峙情況，對國際經濟的良性發展絕對不利，尤其台灣是小國家，且外貿比重非常高。

我國談判代表引用美方消息，希望與業者協商，透過限制銷美鋼鐵，避免適用大陸進口原料的做法，來爭取豁免。但此做法美方是否接受，以及中方是否反彈等都是變數，對兩大國的貿易博弈變化，台灣要步步為營。

如果排除美中貿易這項變數，據中經院訪查廠商的結果來看，業者對兩件事情較憂心；一是「蘋果光」的亮度是否足夠，電子業擔心蘋果在iPhone X後，是否可端出令人眼睛一亮的新產品。其次，機械產業的廠商訂單主要來自美國跟大陸，但前者推動減稅、製造業回流等政策，後者因政府提高環保標準，使得業者設備須汰舊換新，因而需求增溫。

製造業蘋果景氣對策信號

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