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新電價今上路 住商八成凍漲

2018-04-01 01:21經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

報系資料照片
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台電今（1）日施行新電價，在保障民生政策下，住宅及小商店用戶有逾八成「凍漲」，住宅用電500度以下不漲，以每月用電1,000度以的家庭為例，每月電價將增加93元。

小商店則是1,500度以下不漲，以每月用電2,000度的小商店為例，每月電價增加113元。

按台電統計，民生用電約有1,055萬戶的電價不受漲價影響，占整體住宅用戶85%。小商店則約74萬戶電價是凍漲的，占整體小商店用戶比重82%。住宅與小商店的電價已經有逾八成都被「凍漲」了，這也意味著本次電價調整不該再被業者作為物價上漲的藉口。

經濟日報提供
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調漲後，台灣住宅電價仍為全球第二低，平均電價為2.4944元，僅略高於墨西哥，比中國大陸還便宜。工商業及其他用電漲幅雖然略高，但台灣工商用電平均每度2.4797元，是全球第七低。

至於住宅用電超過500度、小商店用電超過1,500度之電價會採適度調漲，其目的是為了促進節約能源。

行政院長賴清德日前表示，依據主計總處估算，本次電價平均漲幅3%，僅會影響消費者物價指數（CPI）年增率上升0.08個百分點，全年消費者物價指數大約仍維持在1點多左右，並沒有造成大的影響。

本次工商業及其他用電漲幅為3.46%。其中，以機關、超商、小型商場、中小型工廠用電為主的低壓電力電價，平均調幅為3.3%。

契約容量100瓩以上的高壓電力電價，以工廠、機關、百貨公司用電，平均調幅為3.56%。

至於契約容量1000瓩以上的特高壓電力電價，以工廠、捷運、鐵路、機場用電為主，平均調幅為3.41%。公用路燈為主的包燈電價，平均調幅為3%。以科學園區目前電費約100萬元的業者來推算，每月電費只漲約3.4萬元，影響十分有限。事實上，根據上市櫃公司的財報資料，電費占製造業成本的占比並不高，晶圓代工或封裝測試大約為3%，紡織業則3%到6%，只有水泥業這類高耗能產業的占比較高，約達一成。

電價消費者物價指數

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