電價4/1起調整 小吃餐飲喊苦撐不住恐漲價

2018-03-31 21:41 中央社 台北31日電



4月起電價平均將調漲3%，用電量1501度以上小商家，夏月與非夏月漲幅約為4.55%、4.12%，受影響的餐飲業者反映「很有感」，尤其電費占成本比重不低，營運撐不住將反映在商品價格上。

經濟部16日召開107年第一次電價費率審議會，決定本次平均調幅為3%，平均電價由每度新台幣2.5488元調漲為2.6253元，住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整。

其中，小商家營業用戶，用電1500度以下，本次不調整。1501度以上，非夏月每度調漲0.2元，調漲幅度約為4.12%，夏月每度調漲0.28元，調漲幅度約為4.55%。

在台灣，民以食為天，到處都是餐飲商家，大型與連鎖餐廳是民眾打牙祭的地方，而小吃、餐飲店家，是上班族、大小家庭最主要的外食場所。

位在台北市大安區的法式創意料理餐廳「蘭Orchid」老闆劉宗原表示，餐廳平均每個月的電費要新台幣7到9萬元，電價調漲後，估算約會多出約5000元，雖然漲價有影響，也只能自行吸收，因為電費是固定成本，基於維持服務品質，正常的用電裝置都必須要維持。

劉宗原說，因為消費目標群眾是願意接受較高檔的餐食與服務，鎖定餐廳的客群是有所期待的。身為店家不會因為固定成本增加，就在其他用心的地方打折，只能更有效率地使用電力。

回到電價調漲議題，他認為，問題的根本，電價應該有自由市場，台電是國營事業，在幾乎獨占的市場中，其實商家是沒有選擇的權利，只能單方面配合，期待未來會有其他民營電力業者的選擇。

為數眾多的小吃店方面，無敵水餃的張姓老闆告訴中央社記者，雖然小吃店坪數不大，但每月用電量還是將近萬度，夏天平均1個月電費大概要3萬多元，4月電價調漲後，大概要多支出約千元。

張老闆認為，小吃店的成本構成，水電瓦斯的固定成本就要占近2成，所以電價調漲，小店家一定「很有感」，且餐飲業營業時間長，從早到晚都開店，除冰箱全天候開機，天氣炎熱的台北，冷氣的電費也無法省下多少。

不過，電價喊漲是否帶動外食喊漲，張老闆感嘆，聽到顧客說一顆水餃賣7元不便宜，只想告訴消費者每分餐點成本真的包含很多。

他說，即使是普通的小吃店，為維持服務品質，不收服務費的情形下，仍要維持產品與服務兼顧，經營得相當辛苦。在無力抵抗成本上漲情形下，最終只能反映在餐點價格上，顧客卻不一定能體諒。

如果觀察其他服務業的小型店家，經營男士美髮店的店長余小姐受訪時說，如果是夏季，每個月電費平均要花費1.2萬元，主要耗電的電器來自冷氣、吹風機。面對3坪空間大小的店面，她說，因為是服務業，冷氣也不能間斷，顧客願意來消費就是靠重視服務與品質，所以電費省不得。

面對4月起可能必須多花幾百元的電費，余小姐認為，顧客一次消費也僅幾百元，經營上一定有影響，但只能當作是營業成本自行吸收，短時間雖然不會調漲收費價格，但也無法保證可以維持很長時間。