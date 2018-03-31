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新電價上路 省電達人教4招保護帳單

2018-03-31 20:10中央社 台北31日電

新版電價4月1日將上路，雖然8成用戶不受影響，不過省電達人張偉明分享入門版節電妙...
新版電價4月1日將上路，雖然8成用戶不受影響，不過省電達人張偉明分享入門版節電妙招。 聯合報系資料照
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新版電價4月1日將上路，雖然8成用戶不受影響，不過省電達人張偉明分享入門版節電妙招，加上台電節電獎勵，每期帳單至少可省下新台幣700元支出，節省用電更可以「不需要蓋新電廠、擔心核電」。

經濟部電價費率審議會拍板，4月1日起調漲平均電價3%，住宅用戶500度以下、小商家1500度以下電價不調漲；平均電價由每度新台幣2.5488元漲為2.6253元。

新電價上路，雖然8成住戶不受影響，不過省電達人張偉明分享4招入門省電妙招，除了可以節省電費外，今年同期帳單只要較去年節省一度電，還能拿到台電的節電獎勵，每期至少可獲得84元。

節電第一招，是先清查家裡的「待機電力」有哪些，舉例來說，像是冷氣機、床頭音響、微波爐、洗衣機，這些電器在沒有使用的情況下，插頭還接著插座，電力約為使用時的5%至20%。

張偉明分析，如果把這些待機電器全部換為有開關的排插型延長線，放在櫃子上、或是隨手可及的地方，使用時才把開關打開，一期帳單至少可以省下150至200元，「節省度數絕對超過節電獎勵的至少1度」。

台電指出，根據經濟部標準檢驗局實測數據，待機電力占總耗電量約為6%至7.4%，張偉明說，如果大家都能做到節電第一招，「不需要蓋新電廠、擔心核電」。

張偉明的節電第二招，則是將省電燈泡換成LED燈泡，同樣照明度，省電燈泡跟LED燈泡功率就相差8W；假設家裡20個燈泡，每天點8小時，兩個月一期的電費帳單，估計可省下270元電費。

張偉明建議，如果家裡有無線電話應該換成有線電話，現在大家使用手機的頻率很高，室內電話使用頻率很低，如果每個無線電話只為了很少的使用時間，都處在充電狀態，很不划算，雖然有線電話使用上有點不便，但是低頻率的使用，還是可以接受的。兩個月一期電費估計可節省50至100元。

節電第四招，張偉明提醒，家裡的開飲機或是電熱水瓶，不管有沒有節能標章，在保溫狀態下使用功率都需要50至100W，「尤其是夏天不要用」。

如果夏天想喝熱水，用咖啡壺、快煮壺煮熱水不過5分鐘時間，煮一次熱水電費不過0.3至0.5元，就算一天用快煮壺煮2次，跟電熱水瓶相比，一期帳單還是可以節省200至250元之間，相當可觀。

省電達人張偉明分享，自己住家為三房兩廳兩衛，三個人一起生活，非夏月每期帳單約400多元，夏月每期則是600至800元不等。

有人可能會擔心，雖然這次節電可以省下不少電費，但是明年就拿不到節電獎金。張偉明認為，節電習慣需要一點一滴建立，越多人響應，國家能節省的電就越多，未來可以面對的能源問題就沒有這麼嚴峻。

節電省電

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